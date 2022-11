Salman Khan Secrets: सलमान खान ने इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को दिया था धोखा! 24 सालों बाद ऐसे हुआ खुलासा

Bigg Boss 16 Salman Khan and Kajol: बिग बॉस 16 वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) जमकर कंटेस्टेंट्स को लताड़ते हुए नजर आए. साथ ही लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल (Kajol) बतौर गेस्ट बिग बॉस के मंच पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'सलाम वेंकी' का प्रमोशन करने के लिए पहुंची थीं. इसी दौरान काजोल (Kajol New Movie) ने अपने साथ 24 साल पहले हुए धोखे के बारे में बताया. काजोल ने सलमान खान (Kajol and Salman Khan Movie) से मस्ती भरे अंदाज में कहा, 24 साल पहले की बात है लेकिन मुझे अभी भी याद है.

सलमान खान ने की थी काजोल के साथ चीटिंग

बिग बॉस 16 के मंच पर सालों बाद सलमान खान (Salman Khan Bigg Boss) और काजोल (Kajol Movies) एक साथ दिखाई दिए. सलमान खान काजोल (Salman Khan and Kajol Movies Name) से पुरानी फिल्म को लेकर बात करते हैं. सलमान कहते हैं- 'एक फिल्म थी जिसमें सीन था नजरें मिलाने वाला...' सलमान खान अपनी बात पूरी कर पाते इतने में ही काजोल कहती हैं, 'मैं ये कहना चाहती हूं 24 साल हो गए हैं लेकिन मुझे अभी भी याद है...चीटिंग-वीटिंग की थी ना वहां पर...मतलब कुछ गड़बड़ की थी, इसबार नो गड़बड़.' तभी सलमान अपनी सफाई में कहते हैं, 'नहीं...नहीं मेरी आंख में कुछ चला गया था.'

सलमान और काजोल ने शाम को बनाया एंटरटेनिंग

सलमान खान (Salman Khan Bigg Boss 16) और काजोल (Kajol Bigg Boss) ने बिग बॉस के मंच पर कई गेम्स खेले और अपनी बातों से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया. साथ ही बिग बॉस 16 का वीकेंड का वार एपिसोड इस बार कुछ ज्यादा ही धमाकेदार रहा है. बिग बॉस के मंच पर टीना दत्ता (Tina Datta), शालीन भनोट (Shalin Bhanot) और सुम्बुल तौकीर (Sumbul Touqeer) के माता-पिता को दिखाई दिए.

