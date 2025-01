काम कर रही थीं हसीना, तभी करणवीर मेहरा ने आकर इस कंटेस्टेंट को दे दी Love Bite, 18 सेकेंड का VIDEO देख उड़े लोगों के होश

Bigg Boss 18: 'बिग बॉस 18' के फिनाले में महज चंद दिन बचे हैं. लेकिन इस बीच शो में कुछ ऐसा हो गया कि वीडियो इंटरनेट पर आग लगा रहा है. इस वीडियो में बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को लव बाइट देता नजर आया. ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोग हैरान रह गए. ये सब घर के वॉशरूम में खुलेआम हुआ. जिसका वीडियो मिनटों में वायरल हो गया.

करण वीर की वो 18 सेकेंड का वीडियो

'बिग बॉस 18' में करण वीर (Karan Veer Mehra) और चुम दरांग की दोस्ती काफी पॉपुलर हो गई है. दोनों देखते ही देखते काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं. ऐसे में दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि क्लिप ने इंटरनेट पर आग लगा दी. इस क्लिप में करण आकर चुम के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद चुम हैरान हो जाती हैं. ये 18 सेकेंड का वीडियो बवाल मचा रहा है.

So #ChahatPandey was blamed by #ChumDarang that Chahat bite her, but its actually the weird and icky acts of #KaranveerMehra as he keeps biting Chum Darang again & again. There are more videos of things he did in #BiggBoss18 which can't be posted. pic.twitter.com/GmqaqW84Qd

— Lady Khabri (@KhabriBossLady) January 7, 2025