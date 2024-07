BB OTT 3: अरमान मलिक और कृतिका शो में हुए इंटिमेट? वायरल वीडियो पर मचा बवाल तो मेकर्स ने जारी किया बयान

अनिल कपूर का रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 3' से यूट्यूबर अरमान मलिक लगातार चर्चा में हैं. पहले तो उन्होंने विशाल को थप्पड़ मार खेल का सबसे अहम रूल तोड़ा तो फिर एक पुराने एफआईआर के चलते भी वह हैडलाइंस में बने रहे. इस बीच शो में अरमान मलिक शो में वाइफ कृतिका के साथ कथित रोमांस करते दिखे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. फिर इसे लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा था. मामला तब और बढ़ गया जब शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने भी इस मुद्दे को उठाया. अब इस वीडियो की सच्चाई को लेकर खुद जियो सिनेमा का बयान सामने आया है.

'अश्लील' जैसे वायरल वीडियो के मामले पर मेकर्स ने मंगलवार को जवाब दिया. बिग बॉस के घर से यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें दोनों इंटीमेट होते नजर आ रहे हैं. इस मामले को लेकर मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.

अरमान मलिक के इंटिमेट वीडियो पर मेकर्स का जवाब

रियलिटी शो के मेकर्स ने अपने जवाब में कहा कि इस वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है, यह फर्जी है. मेकर्स ने 'बिग बॉस ओटीटी' और जियो सिनेमा के खिलाफ इस तरह के अश्लील कंटेंट बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

Official statement from JioCinema on viral intimate video of Armaan Malik & Kritika. They clarified the video clip is doctored, and they will take strict action against those responsible for creating such defamatory content.

