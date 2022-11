Dating Show on OTT: इस शो पर मम्मी-पापा की परमिशन से होगी डेटिंग! उर्फी जावेद देंगी कमाल के लव टिप्स

New Dating Show On OTT: टीवी के मशहूर एक्टर रित्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani) अब ओटीटी पर डेटिंग शो होस्ट करते नजर आने वाले हैं. रित्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani New Show) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने नए शो का प्रोमो शेयर किया है. यह शो अमेजन मिनी टीवी पर स्ट्रीम किया जाएगा. इस शो का थीम और नाम भले ही डेटबाजी रखा गया है लेकिन यहां कुछ अलग होने वाला है. रित्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani Dating Show) प्रोमो वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, आपके मम्मी-पापा होंगे राजी तभी होगी डेटबाजी.

मम्मी-पापा देंगे डेटिंग की परमिशन!

ओटीटी के नए शो डेटबाजी का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया है. जिसमें ऐसा दिखाया गया, डेटिंग पर जाने से पहले मम्मी-पापा की परमिशन लेनी होगी. बच्चों की एप्लीकेशन पर मम्मी-पापा फैसला करेंगे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं. पूरा का पूरा शो इसी फैसले पर टिका हुआ है. यही शो का मजेदार थीम होने वाला है.

उर्फी जावेद देंगी डेटिंग टिप्स

जी हां...इंटरनेट सेंसेशन और बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) फेम उर्फी जावेद (Urfi Javed) नए डेटिंग शो पर कंटेस्टेंट्स को डेटिंग टिप्स देती दिखाई देंगी. सिर्फ उर्फी ही नहीं समय-समय पर शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty), भारती सिंह (Bharti Singh) भी शो में ट्विस्ट देती दिखाई देंगी. यह शो अमेजन मिनी टीवी पर स्ट्रीम होगा, यह एप अमेजान शॉपिंग ऐप पर भी उपलब्ध है.

ओटीटी पर टेलीकास्ट होने वाले इस नए डेटिंग शो को रित्विक धनजाननी (Rithvik Dhanjani) होस्ट करेंगे. रित्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani Tv Shows) टीवी के जाने-माने एक्टर हैं. उन्होंने डेटिंग शो से पहले 'सुपर डांसर चैप्टर 2', 'रसोई की जंग मम्मी के संग', 'इंडियाज नेक्सट सुपरस्टार्स', 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे कई शो होस्ट किए हैं.

