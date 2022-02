कैमरे के सामने कपिल शर्मा ने पत्नी संग किया कुछ ऐसा, वायरल हो गया वीडियो

नई दिल्ली: गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के साथ कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है. शादी के बाद दोनों को बहुत कम ही साथ में स्पॉट किया जाता है. लेकिन बुधवार को ये कपल साथ में नजर आया जिसका एक वीडियो सामने आया है. इतना ही नहीं कपिल पैपराजी के सामने रोमांटिक भी हो गए और उन्होंने पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उनका वीडियो वायरल हो गया.

पैपराजी के सामने पत्नी को किया किस

कपिल (Kapil Sharma) और उनकी पत्नी गिन्नी (Ginni Chatrath) का वीडियो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कपिल और गिन्नी पैपराजी के सामने पोज देकर फोटोज क्लिक करवा रहे हैं. इस दौरान कपिल, गिन्नी को किस कर लेते है जिस देखकर पैपराजी उन्हें चीयर्स करते लगते हैं.

ऐसे किया था गिन्नी को प्रपोज

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर I'm not done yet नाम का एक शो किया है जिसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बताया. कपिल ने ये भी बताया कि उन्होंने शराब पीकर गिन्नी को प्रपोज किया था. उन्होंने शो में कहा, ये (गिन्नी) मेरी फेवरेट थीं क्योंकि हम लोग थियेटर साथ में करते थे. मैं इसकी ड्यूटी लगाता था कई सारी चीजों में. ये मुझे कॉल करके बताती थी कि आज ये हुआ वो हुआ. आज हमने इतनी रिहर्सल की. एक दिन इसने मुझे कॉल किया उस वक्त मैंने शराब पी रखी थी. मैं कॉल रिसीव करते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कांप गई और बोलीं- क्या? इस आदमी में हिम्मत कैसे आ गई.

गिन्नी ने उड़ाया कपिल का मजाक

कपिल (Kapil Sharma) आगे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, मैं शुक्र करता हूं भगवान का कि उस दिन मैंने ताड़ी नहीं पी रखी थी. अगर मैंने ताड़ी पी होती तो मेरा सवाल ही बदल जाता. मैं फिर पूछता, गिन्नी तेरे पापा को ड्राइवर चाहिए. शो में ऑडियंस के बीच कपिल की पत्नी गिन्नी भी बैठी हुई होती हैं. कपिल (Kapil Sharma) कहते हैं, मैं गिन्नी से एक बात कहना चाहता हूं. आप बहुत अच्छे घर से हो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे घर से हो. एक स्कूटर वाले लड़के से क्या सोचकर प्यार किया था. इसके जवाब में गिन्नी कहती हैं, कुछ नहीं मैने सोचा कि पैसे वालों से सभी प्यार करते हैं मैंने सोचा कि इस गरीब का भला ही कर दूं.

