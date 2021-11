कविता कौशिक ने बनाया अपना ऐसा हाल, टूट जाएंगे करोड़ों फैंस के दिल

नई दिल्ली: बिग बॉस (Bigg Boss) फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने एक चौंकाने वाला फैसला ले लिया है. कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने बाल कटवाती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने काले घने बालों को काफी हद तक शॉर्ट करवा दिया है और उन्होंने ये फैसला एक नेक वजह के चलते लिया है.

कविता कौशिक ने कटवाए बाल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कविता कौशिक (Kavita Kaushik) अपनी लंबी जुल्फों को कैमरा के सामने फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. उनके ठीक पीछे वो बार्बर खड़ा नजर आ रहा है जिसने कविता कौशिक (Kavita Kaushik) के बाल काटे हैं. एक्ट्रेस ने अब अपने बाल बहुत ज्यादा शॉर्ट करवा लिए हैं लेकिन आखिरकार उन्होंने इस तरह का फैसला लिया ही क्यों है?

क्यों कटवाए हैं कविता कौशिक ने बाल?

कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'और अब ये जा रहे हैं विग मेकिंग के लिए डोनेशन के तौर पर ताकि कैंसर के मरीजों की मदद हो सके.' यानि कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने अपने बालों को कटवा कर भी एक नेक काम के लिए ही इस्तेमाल किया है. बता दें कि बिग बॉस में कविता (Kavita Kaushik) काफी चर्चा में रही थीं.

And this goes to donation for wig making for cancer patients pic.twitter.com/HrVxIWJOvi

— Kavita Kaushik (@Iamkavitak) November 10, 2021