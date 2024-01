'बिग बॉस 17' के बाद ये शो करना चाहती हैं Mannara Chopra, कजिन प्रियंका चोपड़ा भी कर चुकी हैं इसे होस्ट

'बिग बॉस 17' की फाइनलिस्ट मनारा चोपड़ा की ख्वाहिश सामने आई है. वह बिग बॉस के बाद नया शो करना चाहती हैं. बतौर कंटेस्टेंट नहीं बल्कि होस्ट. जी हां, सही सुना आपने. मनारा चोपड़ा ने 'खतरों के खिलाड़ी' शो को होस्ट करने इच्छा जाहिर की है. वह बिग बॉस से सिफारिश करती हैं कि उन्हें ये मौका दें कि वह रोहित शेट्टी के साथ 'खतरों के खिलाड़ी' शो होस्ट कर सकें. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

'बिग बॉस तक' के ट्वीट के मुताबिक, मनारा चोपड़ा ने बिग बॉस से रिक्वेस्ट की है कि वह 'खतरों के खिलाड़ी' शो को होस्ट करना चाहती हैं. उनसे पहले उनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा भी ये जिम्मेदारी निभा चुकी हैं. वैसे रोहित शेट्टी से लेकर अक्षय कुमार तक ये जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं.

