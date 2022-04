कंगना ने किया मुनव्वर फारूकी का पर्दाफाश, 22 साल की अंजलि के साथ फ्लर्ट कर रहे कॉमेडियन हैं एक बच्चे के पिता

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के शो 'लॉक अप' में आपने अभी तक कई हैरान करने वाले खुलासे देखे होंगे लेकिन इस बार जो सच सामने आया है उससे मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं. स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई थी वहीं शो में वो अंजलि अरोड़ा के साथ अपने लव एंगल को लेकर छाए हुए थे. ऐसे में अब वीकेंड पर शो में आते ही कंगना ने मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ के टॉपिक छेड़ कर हर किसी को शॉक्ड कर दिया.

स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने लेटेस्ट एपिसोड में खुलासा किया कि वह शादीशुदा और एक बच्चे के पिता हैं. मुनव्वर फारूकी ने बताया कि उनकी कम उम्र में शादी हो गई थी. इतना ही नहीं, उनका एक बेटा भी है. मुनव्वर ने कहा कि अपनी बीवी और बच्चों के कारण ही वह इस शो में आए हैं.

लॉक अप के जजमेंट डे में होस्ट कंगना रनौत ने मुनव्वर फारूकी को उन अफवाहों के बारे में बताया, जो सोशल मीडिया पर चल रही है. उन्होंने मुनव्वर से पूछा कि क्या वह इनकी सच्चाई बताएंगी. इसके बाद उन्होंने मुनव्वर की एक धुंधली फोटो दिखाई, जिसे देखकर सभी शॉक रह गए. मुनव्वर ने पहले इस पर बोलने से इंकार कर दिया. हालांकि, कंगना रनौत के मनाने के बाद उन्होंने सच्चाई बताई. कॉमेडियन कहते हैं कि वह कई साल से शादीशुदा हैं. उनका इस शादी से एक बच्चा भी है.

सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी की एक महिला और बच्चे के साथ तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए हर कोई जानना चाहता है कि मुनव्वर फारूकी का इस लोगों के साथ क्या रिश्ता है. अब शो में कॉमेडियन ने खुद इसका खुलासा कर दिया है.

The same picture shown in a #LockUpp

How blindly fans were saying tht she's his sister, but #munawarfaruqui accepted tat she's his wife n kid

Now who's news is fake?

I feel munawar faked his personality in #LockUpp & his fans are blind pic.twitter.com/sSEgSmnUje

