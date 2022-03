पंजाब: सिद्धू के हारते ही खतरे में पड़ी अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी! लोगों ने कुछ इस तरह लिए मजे

नई दिल्ली: नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में हार का सामना करना पड़ा है. मुकाबला कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच माना जा रहा था लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर ने बाजी मार दी है. दिलचस्प बात ये है कि सिद्धू की हार के बाद ट्विटर पर अचानक से अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) ट्रेंड करने लगी हैं.

ट्विटर पर अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) के मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं. लोगों का कहना है कि सिद्धू की हार के बाद अर्चना की कुर्सी खतरे में पड़ गई है. लोग तरह-तरह के मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं. दरअसल, नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को साल 2019 में अर्चना ने 'द कपिल शर्मा शो' में रिप्लेस कर दिया था. बताया जाता है कि सिद्धू को पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए बयान के बाद कपिल के शो से हटा दिया गया था. तब उनकी जगह शो में अर्चना पूरन सिंह ने ली थी.

#ArchanaPuranSingh right now

#PunjabElections2022

after #Siddhu ji trailing in election , Archana ji is worried,

Ab judge ki kursi khatre me hai#archanapuransingh pic.twitter.com/UAcaJdRLuU

— Jam Kisan (@JamKisan1) March 10, 2022