'जिंदगी के अहम दौर से गुजर रहा हूं..' लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बीच सलमान ने पहली बार तोड़ी चुप्पी; चेहरे पर दिखी उदासी

Salman Khan Makes Cryptic Comment On BB 18 Set: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और खुद को मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद पहली बार कुछ ऐसा कहा, जिसने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया. सलमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो 'बिग बॉस 18' के सेट का है. वीडियो में उन्होंने कहा कि 'बिग बॉस 18' के कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े को संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है.

क्योंकि इस समय वे अपने जीवन के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं. बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे और बॉलीवुड से अच्छा रिश्ता रखते थे. वे अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते थे. 12 अक्टूबर को उनकी उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई स्थित ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही है, जिसके बाद उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है. इन मुश्किल हालातों में भी अपने शो की शूटिंग कर रहे हैं.

" Yaar, Qasam khuda ki what all I am going through in my life and I have to come and handle this " #Salmankhan on Weekend ka Vaar "

