Grammy Awards 2023: इस भारतीय ने मचा दिया तहलका, जीता तीसरा ग्रैमी अवॉर्ड

Who is Ricky Kej: भारत के संगीतकार रिकी केज ने म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया है. रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड्स जीता है और भारत में ऐसा करने वाले वो इकलौते शख्स हैं. उन्होंने अपनी जीत को भारत को समर्पित किया और एक नोट भी लिखा. अपनी जीत के कुछ वक्त बाद रिकी ने ट्विटर पर लिखा, "अभी-अभी मैंने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है. अभिभूत, अवाक! मैं यह पुरस्कार भारत को समर्पित करता हूं."

रिकी केज

भारत के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण सामने आया है और प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है. भारतीय संगीतकार रिकी ने 6 फरवरी को संगीत पुरस्कार समारोह के 65वें संस्करण में अपना तीसरा ग्रैमी जीता. अमेरिका में जन्मे संगीतकार ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम पुरस्कार शेयर किया. वहीं पिछले साल दोनों ने एक ही काम के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी जीता था.

Just won my 3rd Grammy Award. Extremely grateful, am speechless! I dedicate this Award to India.@copelandmusic

Herbert Waltl Eric Schilling Vanil Veigas Lonnie Park pic.twitter.com/GG7sZ4yfQa

— Ricky Kej (@rickykej) February 6, 2023