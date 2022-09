Sweetness of Potato: आलू के मीठेपन के कारण बेकार लगता है सब्जी का स्वाद, तो इन टिप्स से कम करें मिठास

How To Remove Sweetness Of Potato: जरा सोचिए कि आपने बड़े मन से प्लान किया कि आज आलू की कुरकुरी सब्जी और पराठे बनाएंगे. इसके बाद आपने सब्जी बना भी ली, लेकिन आलू के मीठेपन के कारण इसका पूरा स्वाद बिगड़ जाता है. कई बार हम सभी के साथ ऐसा होता है. इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लाए हैं, जिनको यूज करके आप आराम से आलू के मिठास को कम कर पाएंगे.

सिरका से कम होगी आलू की मिठास

सिरके का यूज करके आप आलू में से मीठापन खत्म कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए एक बड़े बर्तन में सिरका डालें और फिर उसमें गुनगुना पानी डालें. अब आलू को काटें और इसमें डालकर रख दें. सिरका का खट्टापन आलू की मिठास को कम करने में मदद करेगा.

करें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

बेकिंग सोडा से मीठापन कम करने के लिए सबसे पहले आलू को काटकर पानी में डालकर रख दें, फिर एक कटोरे में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी ले लें. उसके बाद भीगे हुए आलू को निकालकर कटोरे में कम से कम 20 मिनट के लिए रख दें, फिर इसे यूज करें.

नमक और नींबू

इस ट्रिक को यूज करने के लिए आलू को अपने हिसाब के टुकड़ो में काट लें और और एक बर्तन में हल्का गर्म पानी डालें और थोड़ा सा नींबू का रस डालें फिर इसमें आलू को डुबोकर रख दें. बीस मिनट बाद निकालकर इससे सब्जी बना लें.

आचार का तेल

अगर आपके आलू की सब्जी बन गई है और ये मीठी लग रही है चो तो आप इसमें कोई भी अचार का तेल मिला सकते हैं, इससे सब्जी से मीठापन कम हो जाएगा और साथ ही इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा.

