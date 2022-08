Health Tips: अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जिस जंक फूड को आप बड़े शौक से खाते हैं वो आपके जीवन को ही कम करने में लगा हुआ है. यानी आप जंक फूड को नहीं खा रहे बल्कि जंक फूड ही आपके जीवन को खा रहा है.

एक बर्गर खाने से 9 मिनट जीवन होता है कम

अमेरिका की Michigan University के वैज्ञानिकों द्वारा 5853 खाने की चीजों पर की गई रिसर्च में सामने आया है कि जंक फूड धीरे-धीरे लोगों के जीवन को खा रहा है और उनके जीवन को कम कर रहा है. विश्व के प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में छपी Michigan University के वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी में सामने आया है कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जंक फूड खाने का शौकीन है, तो एक बर्गर खाने से उनके जीवन से 9 मिनट कम हो जाते हैं. यानी कोई व्यक्ति अगर अपने जीवनकाल मे 160 बर्गर खायेगा तो उसके जीवनकाल से 1 दिन कम हो जाएगा.

एक पिज्जा से 8 मिनट होते हैं कम

इसी तरह से 1 पिज्जा व्यक्ति के जीवन से 8 मिनट कम कर देता, वहीं कोल्ड ड्रिंक जिसे आप गर्मी में शरीर को आराम देने के लिए पीते हैं वो आपके जीवन से 13 मिनट तक कम कर सकती है. 1 हॉट डॉग किसी व्यक्ति के जीवन को आधे घण्टे से भी ज्यादा छोटा कर सकता है. इसके अलावा 1 प्लेट मैक्रोनी आपके जीवन से आपके कीमती 3 मिनट छीन सकती है. अपनी रिसर्च में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बीमारियों के वैश्विक डेटा की जंक फूड से शरीर मे जाने वाली अधिक कैलोरीज और कार्बन फूड फुटप्रिंट से तुलना की थी, जिसके सहारे वैज्ञनिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जंक फूड लोगों के जीवनकाल को ही खा रहा है और छोटा कर रहा है. अपनी रिसर्च में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि एक सिगरेट व्यक्ति के जीवन से 11 मिनट कम कर देती है, तो ऐसे में ये जंक फूड तो व्यक्ति के लिए सिगरेट के बराबर ही खतरनाक है.

जंक फूड से होती हैं कई खतरनाक बीमारियां

दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल के पेट रोग विशेषज्ञ डॉ निशांत नागपाल के मुताबिक जंक फूड में कैलोरीज और कार्बन फूड फुटप्रिंट्स बेहद ज्यादा होते हैं और अगर कोई व्यक्ति इसे खाता है तो वह मोटापे से लेकर दिल की बीमारी, डाइबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कई बीमारियों का शिकार हो जाता है जो व्यक्ति के जीवन को कम करने में बड़ी भूमिका निभाती है.

दिल की बीमारी बढ़ा रहे जंक फूड

आज के समय में जंक फूड की आदत ना सिर्फ लोगों को मोटापे का शिकार बना रही है, बल्कि कम उम्र में ही लोगों को दिल की बीमारी दे रही है. मैक्स अस्पताल के ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ बलबीर सिंह के मुताबिक आज डॉक्टरों के पास हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के मरीजो की जैसे बाढ़ आ रही है. इसी साल अप्रैल में ब्राजील की SAO Paulo यूनिवर्सिटी द्वारा 5 साल तक साढ़े 3 हजार से ज्यादा लोगों पर की गई स्टडी में सामने आया है कि जो लोग जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनका पेट बाहर निकल जाता है और निचले अंग लिवर और इंटेस्टाइन के पास Fat इकट्ठा होने की वजह से high blood pressure, ह्रदयरोग, type 2 diabetes, high cholesterol जैसी बीमारियां पकड़ लेती हैं.

युवाओं के जीवन को कम कर रहे जंक फूड

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics में छपी ब्राजील की SAO Paulo यूनिवर्सिटी की रिसर्च में बताया गया कि 12 से 19 साल के जो लोग अपनी कुल डाइट में 64% जंक फूड खाते थे, उनमें से 52 फीसदी लोगों को पेट बाहर निकलने की समस्या ने पकड़ लिया था. पेट बाहर निकलने की समस्या के अलावा 63% लोगों के निचले अंग लिवर और इंटेस्टाइन के पास Fat जमा हो गया था, जिससे इन युवाओं को high blood pressure, ह्रदयरोग, type 2 diabetes, high cholesterol जैसी बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा बन गया था.

जंग फूड खाने की आदत है लत

जंक फूड खाने की आदत को कई विशेषज्ञ लत बताते हैं क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई जंक फूड अच्छा लग जाता है तो व्यक्ति का उसे बार बार खाने का मन करने लगता है. असल मे जब किसी व्यक्ति को जंक फूड का स्वाद अच्छा लग जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर मे डोपामीन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं और व्यक्ति को अच्छा लगता है. बस यही से लत का क्रम शुरू होता है और व्यक्ति बार बार जंक फूड खाने की इच्छा जाहिर करने लगता है. शायद यही कारण है कि आज लोग चाट, समोसे, बर्गर, पानी पूरी को देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खाये बिना खुद को रोक नही पाते.

सब्जियों और फल खाने से बढ़ती है उम्र

अमेरिका की Michigan University के वैज्ञानिकों ने जिन 5853 खाने की चीजों पर स्टडी की थी उसमें जंक फूड के अलावा फल और सब्जियां भी शामिल थे.. वैज्ञनिकों ने अपनी स्टडी में पाया था कि एक केला खाने से व्यक्ति के जीवन मे साढ़े 13 मिनट बढ़ते हैं, एक टमाटर व्यक्ति के जीवन मे 4 मिनट बढ़ाता है और avokado डेढ़ मिनट. इसी तरह पीनट बटर और जैम वाली सैंडविच व्यक्ति के जीवन मे 33 मिनट बढ़ती है. डायटीशियन रितिका समद्दर की माने तो आज के दौर में चटपटी जुबान को रोकना तो मुश्किल है लेकिन अगर हफ्ते में एक बार जंक फूड खाया जाए तो शायद नुकसान कम होगा और व्यक्ति बीमारियों का घर बनने से बच जाएगा. बाकी व्यक्ति अगर पूरे दिन में कुछ घण्टे व्यायाम कर लें, और फल खाएं तो मोटापा और उससे होने वाली बीमारियां दूर हो सकती हैं.

मोटापे से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय

WHO के अनुमान के मुताबिक, आज विश्व के 190 करोड़ लोग मोटापे का शिकार है जिसका एक प्रमुख कारण खान-पान है. ऐसे में अगर आपको अपने जीवनकाल के कीमती मिनट कम नहीं करने है तो आपके लिए कुछ सुझाव है.

1) Processed Food की जगह Whole Food यानी फल, सब्जी, अनाज खाएं.

2) ज्यादा मीठे और तेल वाले खाने से बचें, साथ ही ज्यादा मीठा जूस भी कम पिएं.

3) दिनभर में कम से कम 1 घण्टा व्यायाम करें और योग करें.

4) खूब सारा पानी पिएं और रात में अधिकतम 11 बजे तक सो जाएं, जिससे आपका खाया गया भोजन अच्छे से पच सके.

