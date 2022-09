Alcohol With Soda: शराब में सोडा मिलाकर पीते हैं, तो हो जाएं सावधान; वरना हड्डियां हो जाएंगी खोखली!

Never Mix These Things With Alcohol: शराब का सेवन करना हानिकारक होता है, ये तो सभी को पता है पर अब एक नया चलन चला है, जिसमें शराब को सोडा और कोल्ड ड्रिंक के साथ मिला करे पीते हैं. क्या आपको पता है कि इस तरह से सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पीने से शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचता है. आइए इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा करने के क्या नुकसान हैं.

क्यों करते है लोग शराब का सोडा के साथ सेवन

ज्यादातर लोग शराब का सोडा के साथ सेवन इसलिए करते हैं क्योकि ये तुरंत ब्लड के साथ जाकर मिल जाता है और फौरन आदमी नशे में हो जाता है. कई लोग तो शराब को सोडे के बिना पीना का सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से शराब को सोडा के साथ मिलाकर पीने पर कितना नुकसान होता है, इस बात पर भी एक बार गौर करना बहुत जरूरी है, तो आइए ऐसा करने के साइड अफेक्ट जानते हैं.

शराब में सोडा मिलाकर पीना

शराब में सोडा मिलाकर पीने से हमारी बॉडी में कॉर्बन डाई ऑक्साइड जाता है और फिर ये खून में मिलकर हमें नशे में होने का एहसास देता है. सोडा में फास्फोरिक एडिड पाया जाता है जो हमारे शरीर से कैल्शियम को कम करता है. इसके वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और जल्दी फ्रैकचर हो सकती हैं.

शराब में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर पीना

दूसरी ओर कोल्ड ड्रिंक को शराब के साथ मिलाकर सेवन करने से शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में कैफीन पाया जाता है जो शरीर को एक्टिव रखने का काम करना है, वहीं शराब पीने से शरीर में आलस और सुस्ती आती है, इस कारण दोनों को साथ पीना नुकसानदायत होता है. ऐसा करने वाले को डीहाईड्रेशन जैसी परेशानी का सामना पड़ता है.

