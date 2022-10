Weight Loss: वेट लॉस के लिए दाल या साबुदाना खिचड़ी, जानें कौन है ज्यादा फायदेमंद

Sabudana/Dal Khichdi: वजन घटाना कोई आसान काम नहीं है. ज्यादातर लोगों का वजन इसलिए ही बढ़ता है क्योंकि उनकी लाइफ्सटाइल और खान-पान खराब होती है. वजन कम करने के लिए आपको जंक फूड से सबसे पहले दूरी बना लेनी चाहिए. इसके अलावा सही डाइट लेना भी बहुत जरूरी है. कुछ लोग वेट लॉस के लिए डाइटिशियन से डाइट प्लान बनवाते हैं, पर वेट लॉस प्लान की रेसिपी इतनी कॉम्प्लीकेटेड होती है कि लोग इसे बनाने से बचते हैं. वजन को कम करने के लिए ल खिचड़ी (Dal Khichdi For Weight Loss) और साबूदाना खिचड़ी (Sabudana Khichdi For Weight Loss in Hindi) दोनों ही काफी बढ़िया ऑप्शन है. कुछ लोग दाल खिचड़ी को वेट लॉस के लिए ज्यादा फायदेमंद मानते हैं तो वहीं कछ लोगों को लगता है कि वजन घटाने के लिए साबूदाना खिचड़ी ज्यादा अच्छी है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि दाल खिचड़ी और साबूदाना खिचड़ी में से वजन घटाने के लिए कौन ज्यादा बेहतर है.

साबूदाना खिचड़ी में इतनी होती है कैलोरी

इस खिचड़ी का सेवन ज्यादातर व्रेत के दौरान होता है. इस खिचड़ी में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. 100 ग्राम साबूदाना खिचड़ी में 355 कैलोरी, 94 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 0.2 ग्राम प्रोटीन होता है. चूकिं, ये ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए डायबिटीज पेशेंट्स भी इसका सेवन आराम से कर सकते हैं.

रिसर्च में ये आया सामने

रिसर्च में ये बात सामने आई है कि साबूदाना खिचड़ी में हाई फाइबर पाया जाता है, इसलिए ये वजन घटाने में मदद कर सकती है. वेट लॉस के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि एक कटोरी से ज्यादा साबूदाना खिचड़ी का सेवन न करें.

दाल खिचड़ी में इतनी होती है कैलोरी

दाल खिचड़ी प्रोटीन का रिच सोर्स है. 100 ग्राम दाल खिचड़ी में 342 कैलोरी होती है. असल में दाल खिचड़ी का सेवन करने से काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती है जिसके कारण आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं. इसके अलावा इसमें फाइबर और फोलिक एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ये वजन घटाने के लिए बेस्ट मानी जाती है.

कौन है ज्यादा फायदेमंद

वजन घटाने के लिए आप साबूदाना खिचड़ी या दाल खिचड़ी दोनों में से किसी को भी खा सकते हैं. बस इस बात का ध्यान रखें कि खिचड़ी सही मात्रा में खाएं.

