जानवरों की तरह आएं पेश- IFS ऑफिसर ने जंगल की तस्वीर शेयर कर टूरिस्ट से कही ऐसी बात

Behave Like Animals: एक वन अधिकारी ने ऑनलाइन तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें रेंज अधिकारी टूरिस्ट द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ कर रहे थे. ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जंगल में घूमने वालों को जानवरों की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जानवर तो जंगल में गंदगी नहीं फैलाते. आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने जंगल में फेंके गए चिप्स के पैकेट, बोतलें और दूसरे कचरे के बारे में लिखा. उन्होंने बताया कि रेंज अधिकारी और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से टूरिस्ट द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ किया. उन्होंने इन तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करके इस गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा.

रेंज अधिकारी ने जंगल के कचरों को उठाया

प्रवीण कासवान उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दुगचेन भूटिया नाम की रेंज अधिकारी जंगल में पर्यटकों द्वारा फेंके गए कचरे को उठा रही हैं. दुगचेन अपने साथियों के साथ घूमने निकली थीं, लेकिन जब उन्होंने इतना सारा कचरा देखा तो उन्होंने उसे साफ करने का फैसला किया. प्रवीण कासवान ने लिखा, "दुगचेन हमारी रेंज अधिकारी हैं. वो अपने साथियों के साथ जंगल में घूम रही थीं और उन्होंने पर्यटकों द्वारा फेंका हुआ काफी सारा कचरा देखा. उन्होंने उस सारे कचरे को खुद ही उठा लिया. वो हमें सबको दिखा रही हैं कि क्या करना चाहिए. जंगल में हमें जानवरों की तरह व्यवहार करना चाहिए, वो कभी गंदगी नहीं फैलाते!"

Dukchen Bhutia is our range officer. Went to field with a group. Found a lot of trash thrown by tourists and decided to collect all. She is showing the way.

In Forest behave like animals, they don’t spread the trash. pic.twitter.com/HLRbkPI8Mz

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2024