Indian Army: ब्रेन डेड बेटी का लिवर और किडनी दान कर दिया, इस सैनिक को हजारों सलाम

Indian Army Latest News: एक सैनिक और उसका परिवार अलग ही मिट्टी का बना होता है. विपरीत परिस्थितियों में भी वे हिम्मत नहीं खोते. समाज और देश के लिए बलिदान को हमेशा तैयार रहते हैं. ऐसी ही एक आर्मी फैमिली की बच्‍ची कई लोगों को जीवन देकर गई है. खुद भारतीय सेना ने इस बारे में जानकारी दी है. सेना ने बताया कि एक सैनिक की 15 वर्षीय बेटी को ब्रेड डेड घोषित किया गया था. इस कठिन पल में भी सैनिक ने दूसरों के भले के बारे में सोचा. बेटी के अंगदान करने का फैसला किया. हरियाणा के चंडीमंदिर छावनी स्थित कमांड हॉस्पिटल में आधी रात को डॉक्‍टर्स की टीम जमा हुई. ट्रांसप्‍लांट टीम ने फिर बड़ी सावधानी से बिटिया का लिवर और किडनी निकाला.

सेना ने इसे 'चमत्कार' बताया है. निकाले गए अंगों को लेकर तुरंत ही वायुसेना की एक टीम दिल्‍ली रवाना हो गई. यहां आर्मी हॉस्पिटल (R&R) में मौत से जूझ रहे मरीजों को बेटी के अंगों से नई जिंदगी मिली.

'सराहनीय पहल'

सेना ने X (पहले ट्विटर) पर सर्जरी की तस्‍वीरें शेयर की हैं. सेना ने लिखा कि 'दुख की इस घड़ी में अंगदान कर, दूसरों के जीवन में नई उम्मीद जगाने वाली की सैनिक की यह नेक पहल बेहद सराहनीय है.'

A miraculous midnight surgical endeavour performed by the Transplant team of Command Hospital #Chandimandir, by harvesting Liver and Kidneys from a brain dead 15 year old daughter of #IndianArmy Soldier.

