Actress Fitness Tips: विलायती नहीं देसी चीजें खाकर फिट रहती हैं रिया चक्रवर्ती, जानिए उनका फिटनेस Plan

How To Get Fit Body Like Actress: कहीं न कहीं आप भी एक्ट्रेसेस जैसी फिटनेस और खूबसूरती चाहती होंगी. आपकी इंस्पिरेशन के लिए आज हम बताएंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का फिटनेस प्लान. आइये जानें...