Aerobic Exercise: एरोबिक एक्सरसाइज करने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन कम करने का है बेस्ट तरीका

benefits of aerobic exercise: शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो कि उसे मजबूत और हेल्दी बनाता है. लेकिन, कौन-सी और कैसी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, यह भी मायने रखता है. हर एक्सरसाइज का अपना असर होता है. इसलिए अगर आप वजन कम करने का बेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं या दिल को मजबूत करना चाहते हैं, तो एरोबिक एक्सरसाइज करें. आइए, एरोबिक एक्सरसाइज करने के 5 खास फायदे जानते हैं.

Aerobic Exercise: एरोबिक एक्सरसाइज क्या है?

एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें आपकी कई और बड़े मसल्स ग्रुप काम करते हैं और दिल प्रभावी तरीके से ब्लड पंप करता है. जिसमें तेज चलना, स्विमिंग, दौड़ना, साइकिलिंग, फुटबॉल खेलना आदि एक्सरसाइज शामिल होती हैं. एरोबिक एक्सरसाइज को ही कार्डियो एक्सरसाइज (cardio exercise and aerobic exercise) कहा जाता है.

Benefits of aerobic exercise: एरोबिक एक्सरसाइज करने के 5 फायदे

1. Best way to reduce weight: वजन कम करने का बेस्ट तरीका

एरोबिक एक्सरसाइज करना वजन कम करने का बेस्ट तरीका है. क्योंकि, इसकी मदद से आप बिना डाइटिंग वेट लॉस कर सकते हैं. हेल्थलाइन द्वारा कुछ शोध के बारे में बताया गया है, जिसमें लोगों ने एरोबिक एक्सरसाइज करके जल्दी वजन कम किया.

2. aerobic exercise strengthen heart: दिल मजबूत बनता है

एरोबिक एक्सरसाइज करने से दिल मजबूत बनता है और दिल की बीमारियां दूर रहती है. एरोबिक एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर, बुरे कोलेस्ट्रॉल आदि को कम करने में मदद करता है. दिल को मजबूत बनाने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी एरोबिक एक्सरसाइज करने की सलाह देता है.

3. एरोबिक एक्सरसाइज के फायदे: मजबूत इम्यून सिस्टम

अगर आप इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर इम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए. एक विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक, हफ्ते में कम से कम दो बार एरोबिक एक्सरसाइज करने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं.

4. Benefits of aerobic exercise: अस्थमा और डायबिटीज से राहत

एरोबिक एक्सरसाइज शरीर में ब्लड शुगर को संतुलित करके डायबिटीज से राहत देती है और अस्थमा अटैक का खतरा भी कम करती है. इससे शरीर में इंसुलिन हॉर्मोन का उत्पादन बढ़ता है और फेफड़े व सांस की नली मजबूत होती है.

5. नींद बेहतर होती है

अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, तो भी एरोबिक एक्सरसाइज की जा सकती है. कई शोधों में देखा गया है कि एरोबिक एक्सरसाइज करने से प्रतिभागियों में नींद की समस्या खत्म होती है और उन्हें गहरी नींद मिल पाती है. यह एरोबिक एक्सरसाइज का बेहतरीन फायदा है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.