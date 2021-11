Belly Fat Loss Tips: मक्खन की तरह पिघल जाएगी पेट की चर्बी! बस इस तरह करें मेथी का सेवन

Belly Fat Loss Tips: वजन घटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एक हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज के साथ आप वजन घटा सकते हैं. वहीं आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जो वजन घटाने में कारगर मानी गई हैं. इन्हीं में से एक है मेथी. मेथी के पीले छोटे दाने पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और वसा को कम करने में मदद करते हैं. मेथी का इस्तेमाल शारिरिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होती है. ये वजन कम करने में भी मदद करती है.

वजन घटाने में कैसे कारगर है मेथी

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि अगर आप पेट की चर्बी और मोटापे से राहत पाना चाहते हैं तो मेथी भी आपकी मदद कर सकती है. मेथी के बीज में पर्याप्त मात्रा में अघुलनशील फाइबर पाया जाता है. यह पाचन के लिए अच्छा होता है और शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. इसके अलावा यह ब्लड शुगर के स्तर को भी कम करता है और सूजन को नियंत्रित करता है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व वजन घटाने में कारगर साबित होते हैं. इसलिए नियमित रूप से मेथी का सेवन करना फायदेमंद है.

वजन घटाने के लिए इस तरह करें मेथी का सेवन (Consume fenugreek in this way for weight loss)

1. स्प्राउट मेथी दाना

वजन घटाने के लिए स्नैक के रूप में अंकुरित मेथी दाना का सेवन करना बेहतर है. स्टडी के अनुसार स्प्राउट मेथी दाने में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और ये बहुत आसानी से पच जाते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. बेहतर परिणाम के लिए सुबह खाली पेट इसका सेवन जरूर करें.

2. मेथी दाना और शहद

अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो मेथी के साथ शहद का सेवन कीजिए. शहद को इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है और शरीर से सूजन को दूर करता है. शहद में कम कैलोरी होती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है. आप मेथी दाना को पीसकर पेस्ट तैयार कर लें और इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर खाली पेट खाएं.

3. खाली पेट पी सकते हैं मेथी पानी

डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को बेहतर बनाने में मदद मिलती जिससे तेजी से वेट लॉस (Weight Loss) होता है. इसकी तासीर गर्म होती है, लिहाजा इसे खाने या फिर इसका पानी पीने से शरीर में हीट पैदा होती है, जिससे वजन घटाने में हमें मदद मिलती है.

