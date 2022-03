Hair Care tips: दिन में 2 बार जरूर करनी चाहिए कंघी, ये है कंघी करने का सही तरीका और फायदे

बालों को मजबूत,घने और काले बनाए रखने के लिए हम कई उपाय अपनाते हैं. इन हेयर केयर टिप्स में बालों के लिए फायदेमंद फूड्स, हेयर सीरम, शैंपू आदि का ख्याल रखते हैं. लेकिन कभी कंघी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. जबकि हेल्दी हेयर पाने के लिए आपको दिन में 2 बार कंघी जरूर करनी चाहिए. आइए जानते हैं कि मजबूत, घने और काले बालों के लिए कंघी करने का सही तरीका क्या है और इसके फायदे (Hair Combing Benefits) भी...

Hair Combing Tips: लंबे बालों में इतनी बार करनी चाहिए कंघी

अगर आपके बालों की लंबाई सामान्य है, तो आपको दिन में 2 बार कंघी जरूर करनी चाहिए. एक बार सुबह और एक बार रात में कंघी करने से ना सिर्फ बाल सुलझे रहते हैं, बल्कि कंघी करने के अन्य फायदे भी मिलते हैं. वहीं, ज्यादा लंबे बालों को उलझन से दूर रखने के लिए दिन में 3 बार कंघी कर सकते हैं. जिससे बाल कमजोर होने और टूटने से बचते हैं. वहीं, आप बालों की लंबाई के हिसाब से अलग-अलग समय पर भी कंघी कर सकते हैं.

Right way to comb Hair: बालों में कंघी करने का सही तरीका

क्या आप जानते हैं कि बालों में कंघी कैसे की जाती है. क्योंकि इसका एक सही तरीका होता है. जैसे-

बालों में कंघी करने के लिए आपको मोटे दांत वाली लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे बाल कम टूटते हैं. बालों में ब्रश करते हुए बालों को खींचना नहीं चाहिए. बालों में कंघी करते हुए स्कैल्प को खरोंचना नहीं चाहिए. इससे बालों की जड़ कमजोर हो सकती है और हेयर फॉल शुरू हो सकता है. बालों को वर्गों में बांटकर ब्रश करना चाहिए, जिसकी शुरुआत बीच से करनी चाहिए. बालों की जड़ों से लेकर बालों की लंबाई तक कंघी करें. ध्यान रखें कि गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए. इससे बाल टूटने लगते हैं.

Combing Hair Benefits: बालों में कंघी करने से मिलने वाले फायदे

