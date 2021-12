Causes of dandruff: डैंड्रफ के ये हैं सबसे बड़े कारण, बस इन से बचना है जरूरी

डैंड्रफ होना बालों की सबसे बड़ी समस्या है. क्योंकि, यह ना सिर्फ बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचने से रोकता है, बल्कि उन्हें कमजोर भी बनाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि डैंड्रफ के पीछे क्या कारण होते हैं. अगर आप डैंड्रफ के इन कारणों से बचाव कर लेंगे, तो डैंड्रफ की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी. आइए जानते हैं कि सिर में डैंड्रफ होने के क्या कारण होते हैं.

Causes of Dandruff in Hairs: डैंड्रफ होने के कारण

नीचे दिए जा रहे कार्य या स्थितियां सिर व बालों में डैंड्रफ को विकसित होने में मदद कर सकती हैं. आइए, डैंड्रफ के मुख्य कारणों के बारे में जानते हैं. जैसे-

1. सर्दी में गर्म पानी से बाल धोना

सर्दी के मौसम में लोग गर्म पानी से बाल धोते हैं, लेकिन ऐसा करना सिर की त्वचा और बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. गर्म पानी बालों को रूखा बना देता है और यही काम वह सिर की त्वचा के साथ करता है. जिससे धीरे-धीरे डैंड्रफ विकसित होने लगता है.

2. बालों में तेल की मालिश ना करना

सिर की त्वचा यानी स्कैल्प को ड्राई रखना डैंड्रफ बनने का कारण होता है. लेकिन, इस स्थिति से बचने के लिए बालों में तेल की मालिश करनी चाहिए. ऐसा ना करने से स्कैल्प ड्राई रहती है और उसमें खुजली बनी रहती है. बालों में तेल की मालिश करने से डैंड्रफ पैदा करने वाली ड्राईनेस कम होती है.

3. एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल ना करना

चाहे आपको डैंड्रफ हो या ना हो, लेकिन फिर भी रेगुलर शैंपू के साथ कभी-कभी एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि, डैंड्रफ सिर्फ रूखी त्वचा से ही नहीं बनता, बल्कि इसके पीछे फंगस जैसे इंफेक्शन भी हो सकते हैं. कभी-कभी एंटी-डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करने से इन इंफेक्शन से बचाव मिलता है.

4. सही कंडीशनर का इस्तेमाल ना करना

कंडीशनर बालों को नमी प्रदान करता है. लेकिन इसे खरीदते समय इसके गुणों के बारे में जरूर पता होना चाहिए. डैंड्रफ से बचने के लिए आपको ऐसे कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें एंटी-फंगल गुण हों.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.