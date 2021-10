Benefits of potato face pack: इस तरह लगाएं आलू, दाग-धब्बे हो जाएंगे गायब, चमक उठेगा आपका चेहरा

Benefits of potato face pack: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू फेस पैक के फायदे. सेहत के साथ आलू त्वचा के लिए भी बेहद लाभकारी है. इसके नियमित इस्तेमाल से आप कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं. स्किन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आलू चेहरे के दाग-धब्बे, कील-मुंहासे और डार्क सर्कल दूर करने में मदद कर सकता है. अगर आलू को रोजाना चेहरे पर लगाया जाए तो स्किन का कालापन दूर हो जाता है और ग्लो वापस आ जाता है, लेकिन इसके लिए यह पता होना जरूरी है कि आलू को चेहरे पर कैसे लगाना है.

इस खबर में हम आपके लिए आलू से तैयार तीन ऐसे फेस पैक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप एक चमकती हुई स्किन पा सकती हैं.

चेहरे पर इस तरह लगाएं आलू (Apply potato on face like this)

1. आलू-मुल्तानी मिट्टी फेस पैक

यह फेसपैक आपकी त्‍वचा में निखार लाने के साथ ही मुंहासे वाली त्‍वचा की सूजन को कम करने में भी मददगार है. इसके लिए आप बिना छीले आधे आलू का पेस्‍ट बना लें. अब उसमें 3 से 4 चम्‍मच मुल्‍तानी मिट्टी और कुछ बूंदें गुलाब जल की मिलाकर पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्‍ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें. यह पैक आपकी स्किन को चमकदार बनाता है.

2.आलू-अंडे फेसपैक

आलू और अंडे के फेसपैक को लगाने से चेहरे के पोर्स टाइट होते हैं.

आप आधे आलू के रस में एक अंडे का सफेद हिस्सा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.

इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें.

बाद में सादे पानी से चेहरा धो लें. आपको तुरंत फर्क नजर आएगा.

3. आलू-हल्दी का फेसपैक

आलू और हल्‍दी के फेसपैक के नियमित उपयोग से त्‍वचा का रंग साफ होने लगता है. इसके लिए आप आधे आलू को कद्दूकस करके इसमें एक चुटकी हल्‍दी मिलाएं. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. बाद में चेहरा पानी से साफ कर लें. इस फेसपैक को हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं.

आलू-दूध का फेसपैक

सबसे पहले आप आधे आलू को छीलकर उसका रस निकाल लें.

अब इसमें दो चम्‍मच कच्‍चा दूध मिलाकर अच्‍छी तरह मिक्‍स करें.

फिर कॉटन की मदद चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

अब 20 मिनट के बाद इसे धो लें.

सप्‍ताह में तीन बार इसे लगाने से चेहरे पर फर्क साफ नजर आने लगेगा.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.