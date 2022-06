Skin Care Routine: ऑयली स्किन वाले आज ही अपनाएं ये स्किन केयर रुटीन, वरना मुंह पर चिपका रहेगा तेल

Control Oily Skin: गर्मी और उमस के कारण ऑयली स्किन वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. क्योंकि इस मौसम में मुंह पर तेल ज्यादा आने लगता है, जिससे चेहरे चिपचिपा हो जाता है. चेहरे पर तेल रहने के कारण स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं और मुंहासे आने लगते हैं. अगर आप ऑयली स्किन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस बेस्ट स्किन केयर रुटीन (best skin care routine) को जरूर अपनाएं. ऑयली स्किन (Oily skin tips) के लिए बेस्ट स्किन केयर रुटीन जानने से पहले मुंह पर तेल आने के कारण जान लेते हैं.

Oily Skin Reasons: चेहरे पर क्यों आता है तेल?

चेहरे पर ज्यादा तेल आने के कुछ कारण होते हैं. आइए ऑयली स्किन की वजह जान लेते हैं. जैसे-

गलत स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है. जिसके कारण स्किन ऑयली हो जाती है. आनुवांशिक कारणों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है. ज्यादा स्क्रबिंग करने से स्किन का नैचुरल ऑयल छिन जाता है. जिसे पूरा करने के लिए त्वचा ज्यादा सीबम उत्पादित करने लगती है. मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल ना करना. ज्यादा तनाव लेने से खून में कोर्टिसोल नामक हॉर्मोन बढ़ता है. जिससे त्वचा ज्यादा सीबम पैदा करने लगती है.

Best Skin Care Routine: ऑयली स्किन कंट्रोल करने के लिए बेस्ट स्किन केयर रुटीन

चेहरे की चिपचिपाहट से छुटकारा पाने के लिए आप ऑयली स्किन कंट्रोल (how to control oily skin) करें. जिसके लिए निम्नलिखित स्किन केयर रुटीन बेस्ट (best skin care routine) है. जैसे-

आपको स्किन केयर रुटीन की शुरुआत जेल-बेस्ड या फोम-बेस्ड माइल्ड क्लींजर के साथ करनी चाहिए. यह रोमछिद्रों में छिपे सीबम और गंदगी को नैचुरल ऑयल को प्रभावित किए बिना हटा देता है. आप सैलिसाइलिक एसिड वाले क्लींजर का उपयोग कर सकते हैं. इसके बाद एल्कोहॉल-फ्री टोनर का इस्तेमाल करें. ताकि क्लींजर के बाद भी स्किन पोर्स में रह गई गंदगी और तेल को हटाया जा सके. ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए बीएचए सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए. जो मुंहासे और दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करता है. इससे स्किन अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनती है. फेस सीरम के बाद आपको ऑयल-फ्री मॉइश्चराइजर चेहरे पर लगाना चाहिए. आप मॉइश्चराइजर के ऊपर non-comedogenic या oil free लेबल देखकर खरीद सकते हैं. मॉइश्चराइजर आपकी स्किन में नमी को लॉक करने में मदद करता है. सन डैमेज से बचने के लिए ऑयली स्किन पर भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए आप जेल सनस्क्रीन या पाउडर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. जो आपके चेहरे को चिपचिपा बनाए बिना सन डैमेज से प्रोटैक्शन प्रदान करेगी.