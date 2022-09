Black-White Salt: खाने में कौन सा नमक है सेहत के लिए फायदेमंद, काला या सफेद?

Black/White Salt Benefits: हमारे किचन में रोजाना खाना बनाने में सफेद नमक का इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो काला नमक, सफेद नमक और सेंधा नमक सभी व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं. लेकिन व्रत आदि में हम सेंधा नमक, नॉर्मल खाने में सफेद नमक और फ्रूट चाट आदि में काला नमक का प्रयोग करते हैं. दही, रायता में काला नमक मिलाने से स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. सफेद नमक के मुकाबले काले नमक में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशिय अधिक मात्रा में होता है. जिसके सेवन से हमारा इम्यून सिस्टम (Black Salt for Immune System) मजबूत होता है. अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि खाने में सफेद नमक की जगह काला नमक का सेवन करना कैसा रहेगा. आइये जानते हैं.

कौन सा नमक चुनें?

1. सोडियम का पिटारा नमक व्यंजनों के लिए अहम है. लेकिन आपको ये जानना जरूरी होगा कि नमक का बेहतर विकल्प (Which Salt is better) आपके लिए जरूरी है. नॉर्मली खाने में काले नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. आपको बता दें कि हिमालय की रॉक्स जड़ी बूटियों का केंद्र है. साथ ही वहां से मिलने वाला ब्लैक सॉल्ट (Balck Salt) काले नमक का सबसे ज्यादा यूज होने वाला टाइप है.

2. इसका नाम काला नमक है लेकिन इसका रंग बिल्कुल हल्का गुलाबी भूरा होता है. नमक को आयुर्वेद में दवाई के रूप में देखा जाता है. शरीर के लिए सोडियम बहुत जरूरी होता है और सफेद नमक में अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता हैं. इसलिए नॉर्मल खाने के लिए काला नमक यूज करने की सलाह दी जाती है.

3. काले नमक में सफेद नमक से कम सोडियम होता है. वहीं सफेद नमक खाने से व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग काले नमक का सेवन (Black Salt in Hight BP) आसानी से कर सकते हैं.

4. दरअसल, सफेद नमक को बानाने में ढेरों मशीनों को प्रोसेस में लाया जाता है. जिसके कारण इसमें पोटेशियम आयोडेट और एल्यूमीनम सिलीकेट जैसे हानिकारक तत्त्व आ जाते हैं. जिसका सेवन करने से बॉडी के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और घातक बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है. वहीं काला नमक थोड़ी सी ही प्रोसेसिंग से बनता है. इसलिए काले नमक में हानिकारक एलीमेंट्स नहीं होते हैं.

जानें काला नमक के सेवन के फायदे

काले नमक में पाए जाने वाले ज्यादा मिनरल्स खाने के स्वाद और फ्लेवर को भी अच्छा बनाते हैं. काले नमक में हल्के गंध जैसी खुशबू आती है. काले नमक में मौजूद मिनरल्स स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होते हैं. काले नमक के सेवन (Black Salt is Beneficial For Health) से व्यक्ति की गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कते दूर हो जाती हैं. साथ ही पेट हेल्दी रहता है.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.