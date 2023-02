Broccoli Side Effects: इन लोगों को ब्रोकली के सेवन से हो सकती है कई समस्याएं, जानें

Broccoli Side Effects: ब्रोकली सेहत के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. लेकिन क्या ये हर किसी की सेहत को फायदा पहुंचाती है? ब्रोकली खाने से वेट लॉस में मदद मिलती है, साथ ही इसमें कई प्रकार के विटामिन व फाइबर मौजूद होते हैं. लेकिन, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि इससे शरीर को कई प्रकार के नुकसान भी होते हैं. जी हां, अगर आप रेगुलर ब्रोकली का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है. साथ ही ये आपके पाचन क्रिया को भी गड़बड़ कर सकती है. जिससे आपको कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं. इन तीन तरह के लोगों को ब्रोकली के सेवन से बचना चाहिए. आइये जानें...

ये तीन लोग न करें ब्रोकली का सेवन (Who should not eat broccoli)

1. जिनका लिवर कमजोर है- ऐसे लोग जिनका लिवर कमजोर है, उन्हें ब्रोकली खाने से बचना चाहिए. दरअसल, ब्रोकली हाई फाइबर फूड है, जो कि गैस और आंत्र जलन का कारण बन सकती है. इसके अलावा ये लिवर के काम को मुश्किल बना देती है. जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जैसे कि ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना.

2. बॉवेल मूवमेंट प्रभावित हो सकता है- ब्रोकली, बॉवेल मूवमेंट को प्रभावित करती है. अगर आप ज्यादा ब्रोकली खाएंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है या फिर आपको कब्ज की समस्या हो सकती है. दरअसल, ये शरीर से पानी सोख सकता है. वहीं इससे मल त्याग का प्रोसेस प्रभावित होता है. इसके अलावा आप ब्रोकली खाने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली को उबालकर उसमें नमक मिलाकर खाएं.

3. कमजोर हाजमा वाले लोग न खाएं- ब्रोकली का सेवन हाजमा को भी खराब कर सकता है. दरअसल, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को नुकसान पहुंचाता है और खाना पचाने से रोकता है. इसके अलावा हाइपोथायरायडिज्म वाले लोगों को भी ब्रोकोली का सेवन सीमित करना चाहिए. क्योंकि ये थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं