नाश्ते में खाना शुरू करें ये चीज, रुई की तरह जल जाएगी चर्बी, 1 बार खरीदकर महीनों तक खाएं

Breakfast for Weight Loss: शरीर की चर्बी कम करने के लिए एक्सरसाइज या डाइट करके थक गए हैं, तो यह वक्त वजन कम करने का नुस्खा अपनाने का है. आप ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स को शामिल करके काफी जल्दी शरीर की चर्बी कम कर सकते हैं. जैसे ही आप नाश्ते में चिया सीड्स का सेवन (eating chia seeds in breakfast) शुरू करेंगे, वैसे ही शरीर की चर्बी रुई की तरह जलने लगेगी. आइए जानते हैं फैट कम करने में चिया सीड्स (chia seeds to reduce fat) कैसे मदद करते हैं और चिया सीड्स खाने के फायदे क्या हैं.

Chia Seeds reduce Fat: चिया सीड्स खाने से जल जाएगी चर्बी

चिया सीड्स छोटे-छोटे दाने होते हैं, जो कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है. इन बीजों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पानी के साथ मिलकर एक जेल बनाते हैं. यह जेल पेट को देर तक भरा रखता है. वहीं, चिया सीड्स में मौजूद प्रोटीन धीरे-धीरे टूटकर भूख बढ़ाने वाले घ्रेलिन हॉर्मोन को कम करता है. चिया सीड्स से वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जा सकता है. आप 1 कप दही में 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स मिलाकर 30 मिनट रखा रहने दें और फिर इसका सेवन करें.

Chia Seeds Benefits: चिया सीड्स खाने के फायदे

चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में पोषण होता है, जो फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे पोषण की भरमार होती है. चिया सीड्स आपकी त्वचा को भी हेल्दी रखते हैं. क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स डैमेज होने से बचाते हैं. चिया सीड में फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिल के रोगों का खतरा कम करता है. वहीं, चिया सीड्स खाने से शरीर को फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलता है, जो हड्डियों मजबूत बनाता है. डायबिटीज की समस्या भी चिया सीड्स खाने से कंट्रोल की जा सकती है.