Dandruff Shampoo: शैंपू लगाने के बाद भी इस कारण नहीं जाता डैंड्रफ, इस टिप से कभी नहीं आएगा वापस

Dandruff Shampoo: डैंड्रफ एक गंभीर समस्या है, जो आपकी स्कैल्प को अनहेल्दी बनाती है. स्कैल्प यानी सिर की त्वचा अस्वस्थ होने के कारण बालों की जड़ों को पोषण नहीं मिल पाता है. जिससे बाल कमजोर होने लगते हैं और हेयर फॉल शुरू हो जाता है. लेकिन असली दिक्कत यह है कि एंटी-डैंड्रफ शैंपू (dandruff shampoo) इस्तेमाल करने के बाद भी बालों से डैंड्रफ दूर ही नहीं होता. दरअसल, इसके पीछे एक बड़ा कारण (dandruff reasons) होता है. जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

आइए जानते हैं कि डैंड्रफ हटाने के लिए शैंपू का इस्तेमाल (how to use shampoo for dandruff) करने के बाद भी डैंड्रफ क्यों नहीं जाता और इसे हटाने के लिए क्या करें?

Anti Dandruff Shampoo इस्तेमाल करने के बाद भी इस कारण नहीं जाता डैंड्रफ

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल ने बताया कि डैंड्रफ हटाने के लिए ऐसे शैंपू का इस्तेमाल करना चाहिए. जिसमें ketoconazole, zinc pyrithione, selenium sulphide या piroctone olamine में से कोई भी तत्व शामिल हो. लेकिन असल दिक्कत ये होती है कि लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं. जिस कारण शैंपू इस्तेमाल करने के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाता है.

डैंड्रफ हटाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें एंटी डैंड्रफ शैंपू

डॉ. आंचल कहती हैं कि डैंड्रफ हटाने के लिए निम्नलिखित तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे-

सबसे पहले अपनी स्कैल्प को अच्छी तरह पानी से भिगो लें. इसके बाद एंटी-डैंड्रफ शैंपू की थोड़ी-सी मात्रा लेकर स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं और झाग बनाएं. आपको एंटी-डैंड्रफ शैंपू को बालों की लंबाई पर लगाने का ध्यान नहीं देना है. बल्कि आपको सिर्फ स्कैल्प यानी सिर की त्वचा पर फोकस करना है. इसके बाद शैंपू को सिर की त्वचा पर 4-5 मिनट लगा रहने दें. इतनी देर बाद पानी से सिर धोकर रेगुलर शैंपू व कंडीशनर इस्तेमाल करें.

हफ्ते में इतनी बार इस्तेमाल करें एंटी-डैंड्रफ शैंपू

एक्सपर्ट कहती हैं कि एंटी-डैंड्रफ शैंपू को हफ्ते में इतनी बार इस्तेमाल करना चाहिए. जैसे-

हल्के डैंड्रफ के लिए हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें.

मध्यम डैंड्रफ के लिए हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें.

गंभीर डैंड्रफ के लिए हर दूसरे दिन इस्तेमाल करें.

एक्सपर्ट कहती हैं कि एंटी-डैंड्रफ शैंपू बालों को ड्राई बनाता है. इसलिए कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.