Egg Benefits: शरीर की इन कमियों को दूर करता है अंडा, जानें कैसे खाएं- उबला अंडा या ऑमलेट?

Egg Benefits: भारत में कुछ लोग अंडे को मांसाहारी समझकर खाने से बचते हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जिन लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, उनके अलावा सभी को अंडा खाना चाहिए. क्योंकि, अंडे में बेहिसाब पोषण होता है, जो शरीर में कई कमियों को दूर करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडे को कैसे खाना चाहिए. क्योंकि, कुछ लोग उबला अंडा (Boiled Egg Benefits) खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग अंडे को फ्राई करके ऑमलेट (Omelette Benefits) खाते हैं. इसलिए इस आर्टिकल में अंडा खाने से दूर होने वाली शारीरिक कमियों (Egg Benefits) और अंडा खाने का सही तरीका (Right way to eat egg) जानने को मिलेगा.

Egg Benefits: अंडा खाने से कौन-से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं?

अंडा खाने से दूर होने वाली शारीरिक कमियों (Egg benefits for health) के बारे में जानने से पहले हम एक बार अंडे में मौजूद पोषक तत्वों पर नजर डाल लेते हैं. एक अंडे में कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन बी5, फॉस्फोरस, सेलेनियम, विटामिन डी, जिंक, कैल्शियम आदि न्यूट्रिएंट्स (Egg Nutrition) होते हैं.

वैसे तो अंडे में मौजूद न्यूट्रिएंट्स शरीर में अपनी कमी को पूरा करते हैं. लेकिन फिर भी अंडे में कुछ पोषक तत्व भारी मात्रा में होते हैं, जो शरीर की निम्नलिखित कमियों को भरते हैं.

1. शरीर में प्रोटीन की कमी - Protein in Egg

अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है. शरीर में प्रोटीन की कमी (Protein Deficiency in Body) से फैटी लिवर, कमजोर त्वचा, बाल और नाखून, मसल्स घटना, कमजोर हड्डियां, बच्चों का विकास का रुकना आदि समस्याएं होने लगती हैं.

2. अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कमी

लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा ही होता है. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंडे में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. आपको बता दें कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको दिल की बीमारी होने लगती है.

3. कोलीन, ल्युटीन और जेक्सैथीन की कमी

अंडा खाने से कोलीन, ल्युटीन और जेक्सैथीन नाम के पोषक तत्व मौजूद होते हैं. आपको बता दें कि कोलीन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, शरीर में इसकी कमी के कारण याददाश्त कमजोर होने लगती है. वहीं, ल्युटीन और जेक्सैथीन की कमी से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है.

Boiled or Fried Omelette: उबला अंडा खाना चाहिए या फ्राइड ऑमलेट

अगर आप अंडा खाने का सही तरीका खोज रहे हैं, तो आपको बता दें कि उबला अंडा और फ्राइड ऑमलेट दोनों पौष्टिक होते हैं. इनके पोषक तत्वों में बहुत कम अंतर होता है. हालांकि, अगर आप अंडा फ्राइड करके खाते हैं, तो उसके साथ मिलाया गया तेल, घी या मक्खन अतिरिक्त कैलोरी और फैट जोड़ देता है.