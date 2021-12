fenugreek and onion benefits: पुरुष इस वक्त खाना शुरू करें कच्चा प्याज और मेथी, फायदे हैरान कर देंगे!

fenugreek and onion benefits: आज हम आपके लिए मेथी और कच्ची प्याज के फायदे लेकर आए हैं. यह दोनों हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती हैं. सुबह खाली पेट मेथी का सेवन करने से वजन कम करने में मदद मिलती है. यह एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करती और पाचन तंत्र को मजबूत करती है, वहीं प्याज का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट किया जाए तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और पाचन से संबंधित बीमारियों में भी राहत दिलाती है. इन दोनों चीजों का सेवन पुरुषों की सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना गया है.

मेथी में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in Fenugreek)

मेथी में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन-बी 6, विटामिन-ए, विटामिन K, फोलेट, ऊर्जा, एंटीओक्सीडेंट, सेलेनियम, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एन्टीबैक्टीयियल गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते, ये सभी पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं.

मेथी के सेवन के लाभ (benefits of consuming fenugreek)

भूख बढ़ाने में मेथी मददगार है. वज़न कम करने में काफी मददगार है. डायबिटीज को कंट्रो करती है. बॉडी को क्लीन करती है. यह एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है. जोड़ों के दर्द को भी कम करती है. इसमें सर्दी दूर करने की भी क्षमता है. पुरुषों में स्‍पर्म काउंट को भी बढ़ाती है.

पुरुषों के लिए लाभकारी है मेथी का सेवन (Consumption of fenugreek is beneficial for men)

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, मेथी मर्दों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का काम करती है. वे बताते हैं कि इस दावे को लेकर एक रिसर्च भी की गई, जिसमें 30 पुरुषों को 600 मिलीग्राम मेथी का एक्सट्रैक्ट हर रोज दिया गया जिसके बाद पाया गया कि उन पुरुषों की ना सिर्फ मर्दाना ताकत में इज़ाफा हुआ बल्कि बेड परफोर्मेंस में भी सुधार नोट किया गया. आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हॉर्मोन होता है.

प्याज में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in onions)

प्याज में सोडियम, पोटेशियम, फोलेट्स, विटामिन ए, सी, और ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं. प्याज में एंटी-इंफ्लेमेट्री (Anti-Inflammatory) गुण भी होता है, इसके अलावा इसमें एंटी-एलर्जिक (Anti-Allergic), एंटी-ऑक्सीडेंट (Anti-Oxidant) और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण भी होते हैं, जो शरीर को हेल्दी रखते हैं.

प्याज के सेवन के लाभ (Benefits of consuming onions)

प्याज पाचन से संबंधित बीमारियों में भी राहत दिलाती है प्याज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है. प्याज आपको एंटी-बैक्टीरियल गुण भी प्रदान कर सकती है. प्याज में कई एंटी-ऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं. प्याज बोन डेन्सिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होती है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है.

पुरुषों के लिए फायदेमंद प्याज (Onion beneficial for men)

आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि 'प्याज का इस्तेमाल यौन क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है. प्याज के रस का इस्तेमाल करने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अच्छा होता है. प्याज में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है, जो नेचुरल तरीके से स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करता है. ऐसे में जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट की समस्या है उन्हें प्याज के रस का सेवन जरूर करना चाहिए.

