Hair Care TIPS: बाल झड़ते हैं तो लगाएं ये तेल, हेयर हो जाएंगे घने-काले, बस ऐसे करें उपयोग

Hair Care TIPS: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में बाल झड़ना एक आम समस्या बन गया है. ज्यादातर महिलाएं इस समस्या से परेशान हैं. बाल झड़ने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. जिनमें खराब जीवनशैली, उल्टा सीधा खानपान और रासायनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना आदि शामिल है. लेकिन इस समस्या से आप निजात पा सकती हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर समय रहते झड़ते बालों की समस्या पर ध्यान न दिया गया तो बालों की स्थिती खराब भी हो सकती है.

इस खबर में हम आपके लिए एक ऐसे तेल के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से हम बालों को झड़ने से रोक सकते हैं. ये तेल है जैतून का तेल, हेल्दी बालों के लिए इसका उपयोग कई तरीकों से किया जाता है.

इस तरह करें जैतून के तेल का इस्तेमाल (How to use olive oil)

1. अदरक का रस और जैतून का तेल

अदरक लें और इसे कद्दूकस कर लें.

कद्दूकस किए हुए अदरक का रस निकाल लें.

इसमें दो बड़े चम्मच कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल मिलाएं और सामग्री को एक साथ मिलाएं.

इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाएं.

कुछ मिनट के लिए इससे बालों की मसाज करें.

इसे 30 से 40 मिनट के लिए लगा रहने दें.

इसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें.

सप्ताह में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. जैतून के तेल की मसाज

सबसे पहले जैतून का तेल गरम करें.

हल्का ठंडा हो जाने के बाद तेल को स्कैल्प पर लगाएं.

इसके बाद कुछ मिनट तक मसाज करें.

इसे 30-40 मिनट के लिए या हो सके तो रात भर के लिए छोड़ दें.

माइल्ड शैम्पू से धो लें.

ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं.

3. जैतून का तेल और लहसुन का रस

रस निकालने के लिए 6-7 लहसुन की कलियों को क्रश करें.

फिर इसे थोड़े ठंडे जैतून के तेल में मिलाएं.

इसे गर्म करें और फिर आंच से उतार लें.

इसे एक तरफ रख दें. इससे स्कैल्प और बालों पर मसाज करें.

इसे एक घंटे के लिए लगा रहने दें.

इसके बाद माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें और बाल धो लें.

इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं.

4. जैतून तेल, अंडा और शहद

एक बाउल में दो अंडे तोड़ें और अच्छी तरह फेंटें.

इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और दो बड़े चम्मच कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल भी मिलाएं.

सामग्री को मिलाएं और इसे पूरे स्कैल्प और बालों की लंबाई पर लगाएं.

कुछ मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में अपनी उंगलियों से सिर की मसाज करें.

इसे 30-40 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद माइल्ड शैंपू से धो लें.

इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं.

5. जैतून तेल और नींबू का रस

एक बाउल में 2 टेबल स्पून कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल लें.

इसमें कुछ ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस मिलाएं.

एक साथ मिलाएं और इससे अपने स्कैल्प और बालों पर मसाज करें.

वैकल्पिक रूप से आप जैतून के तेल में नींबू के एसेंशियल ऑयल की 4-5 बूंदें मिला सकते हैं.

इसे 30 से 40 मिनट के लिए बालों पर लगा रहने दें.

इसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें.

सप्ताह में 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

