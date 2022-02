Hair Care: शैंपू में मिलाएं घर में रखी 1 चीज, तेजी से बढ़ने लगेंगे बाल, आएगी चमक

Hair care TIPS: हेल्दी हेयर पाने के लिए लोग बालों में शैंपू का इस्तेमाल करते हैं. जो कि बालों को साफ करने और उन्हें पोषण देने का काम करता है. लेकिन, आप अपने शैंपू में एक चम्मच चीनी मिलाकर शैंपू के असर को बढ़ा सकते हैं. अगर आप नियमित रूप से शैंपू के साथ चीनी मिलाकर लगाएंगे, तो आपके बाल तेजी से बढ़ने (long hair tips) लगेंगे और उनमें नैचुरल शाइन भी आने लगेगी. आइए शैंपू में चीनी मिलाने का तरीका और इसके फायदों के बारे में जानते हैं.

Sugar and Shampoo Benefits: शैंपू में चीनी मिलाकर लगाने के फायदे

अगर आप अपने रेगुलर शैंपू में चीनी मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, तो बालों को निम्नलिखित फायदे प्राप्त होते हैं.

ये भी पढ़ें: ये है दही खाने का सही तरीका, वरना झेलनी पड़ेगी ढेर सारी दिक्कतें

1. Hair care TIPS: बालों को नमी मिलती है

शैंपू में चीनी मिलाकर लगाने से स्कैल्प एक्सफोलिएट होती है और रोमछिद्र खुल जाते हैं. जिसके कारण तेल व शैंपू में मौजूद इंग्रीडिएंट आसानी से बालों की जड़ों तक पहुंच पाते हैं और बाल ज्यादा शाइनी (shiny hair tips) बन पाते हैं.

2. लंबे और घने बाल

शैंपू के साथ चीनी मिलने से स्कैल्प की मसाज अच्छे से हो पाती है. जिसे सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है. जब बालों को पर्याप्त रक्त प्रवाह मिलता है, तो बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और घने होने लगते हैं.

ये भी पढ़ें: गर्दन में दर्द का इलाज हैं ये आसान एक्सरसाइज, लगेगा केवल 1 मिनट का वक्त

3. Reduce dandruff: डैंड्रफ से छुटकारा

अगर आप डैंड्रफ से परेशान हो गए हैं, तो एक बार शैंपू और चीनी का इस्तेमाल करके देखें. चीनी स्कैल्प पर मौजूद डेड स्किन सेल्स को हटाने में असरदार होती है. जिससे नयी और हेल्दी स्किन सेल्स ऊपर सतह पर आ पाती हैं और डैंड्रफ खत्म हो जाता है.

How to do shampoo: शैंपू में कैसे मिलाएं चीनी

अगर आप शैंपू और चीनी के फायदे पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बालों के हिसाब से माइल्ड शैंपू का चुनाव करें. अब जरूरतानुसार शैंपू निकालकर उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाएं. इन दोनों चीजों को हथेलियों के बीच में रगड़कर स्कैल्प पर हल्के हाथ से मसाज करें. ध्यान रखें कि हफ्ते में एक या दो बार ही इस घरेलू उपाय का इस्तेमाल करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.