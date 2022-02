ये है दही खाने का सही तरीका, वरना झेलनी पड़ेगी ढेर सारी दिक्कतें

दही खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. अब गर्मी का मौसम आने वाला है और इस मौसम में दही जरूर खानी चाहिए. इससे पाचन सही रहता है और शरीर को कई अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं. लेकिन दही खाने के फायदे प्राप्त करने के लिए आपको दही खाने का सही तरीका पता होना चाहिए. वरना इससे शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं और आपको फायदे की जगह दही खाने के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

आइए जानते हैं कि दही खाने का सही तरीका क्या है?

Curd Nutrition: दही में पोषण

दही एक प्रोबायोटिक की तरह काम करती है. जिसमें पेट के लिए लाभदायक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा, ये प्रोबायोटिक इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने, कब्ज व डायरिया से बचाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने आदि में भी असरदार होते हैं. दही खाने से शरीर को प्रोटीन, कार्ब्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्व भी मिलते हैं.

Right way to eat Curd: दही खाने का ये है सही तरीका

अगर आप दही खाने के इस तरीके को नहीं अपनाएंगे, तो आपको दही के फायदे नहीं मिल पाएंगे.

आयुर्वेद के मुताबिक, कफ विकार से ग्रसित लोगों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे कफ विकार बढ़ता है और मोटापा, सूजन व ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी समस्या बढ़ सकती है. दही का सेवन रात में नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और आपको खांसी-जुकाम की समस्या हो सकती है. दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से दही का पोषण खत्म हो जाता है. दही खाने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसलिए आपको इसमें काला नमक, भुना जीरा आदि मिलाकर खाना चाहिए. दही का सेवन फलों के साथ नहीं करना चाहिए. इससे अपच, गैस व एसिडिटी की समस्या हो सकती है. अगर आप मांस या मछली का सेवन करते हैं, तो आपको इसके साथ दही नहीं खानी चाहिए. नॉन-वेज के साथ दही खाने से पेट व स्किन की समस्या हो सकती है.

