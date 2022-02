HEALTH TIPS: रात में सोने से पहले भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, शरीर को सकते हैं बड़े नुकसान

HEALTH TIPS: नींद की कमी से इंसान कई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है. अगर आपके साथ भी नींद पूरी नहीं होने जैसी कोई समस्या है तो एक बार अपनी थाली में परोसी गई चीजों की तरफ जरूर देखें, क्योंकि खानपान आपकी नींद पर बड़ा आसर डालता है. इससे आपकी नींद उड़ भी सकती है और सुकून की नींद आ भी सकती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि अच्छी सेहत का नींद से गहरा संबंध होता है. नींद की कमी से इंसान कई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है. इनमें दिल की बीमारी, कमजोर इम्युनिटी, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, डिप्रेशन जैसी समस्याएं शामिल हैं. इसलिए सोने से पहले अनहेल्दी चीजों को खाने से बचना चाहिए.

रात में सोने से पहले इन चीजों के सेवन से बचें (Avoid these foods before sleeping at night)

1. चॉकलेट-दर्द में आराम देने वाली दवाएं

रात में खाना खाते वक्त प्याज या टमाटर जैसी चीजों के साथ-साथ एल्कोहल और कैफीन की मात्रा को मॉनिटर करना जरूरी है. आप इस बात का भी ख्याल रखें कि स्लीपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाला कैफीन कई तरह के खाद्य पदार्थ और ड्रिंक्स में पाया जाता है. चाय, कॉफी और विभिन्न प्रकार के फिजि ड्रिंक्स में कैफीन मिला होता है. यह चॉकलेट और दर्द में आराम देने वाली दवाओं में भी हो सकता है. इसलिए रात में सोने से पहले इन चीजों का सेवन करने से बचें.

2. टमाटर के सेवन से बचें

क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले टमाटर खाना भी आपकी नींद के लिए अच्छा नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि टमाटर एसिड रिफलक्स का कारण बन सकता है और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है. एक रिपोर्ट से अनुसार, रात टमाटर का सेवन बेचैनी बढ़ा सकता है और फिर बहुत कम संभावना है कि आप पर्याप्त और आरामदायक नींद ले पाएं.

3. प्याज का सेवन करने से बचें

टमाटर के अलावा प्याज भी एक ऐसी चीज है, जो आपके डायजेस्टिव सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्याज पेट में गैस बनाने का काम करती है. ये गैस आपके पेट के दबाव को प्रभावित करती है, जिससे एसिड ऊपर गले की तरफ बढ़ता है. खासतौर से जब आप सीधे लेट जाते हैं. हैरानी की बात ये है कि कच्चा या पका हुआ प्याज दोनों ही ऐसी दिक्कत पैदा कर सकता है.इसलिए रात को सोने से पहले आप प्याज के सेवन से जितना हो सकें बचें.

इतने घंटे सोना जरूरी

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि जब नींद पूरी नहीं होती तो ब्रेन फंक्शन के साथ-साथ शरीर पर भी बुरा असर पड़ सकता है. दिन में 7 घंटे से कम नींद लेने वालों का वजन कंट्रोल नहीं रहता है और सामान्य लोगों की तुलना में वे मोटापे का जल्दी शिकार होते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

