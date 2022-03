Smoking Diet: स्मोकिंग करने वाले लोगों को लेनी चाहिए ये डाइट, नुकसान कम कर देते हैं ये खास फूड

Healthy Diet for Smoking: स्मोकिंग करना एक बुरी आदत है, जो पूरे शरीर को खराब कर देती है. तंबाकू में कई हानिकारक केमिकल होते हैं, जो स्मोकिंग करने वाले लोगों के फेफड़े समेत कई अंगों को डैमेज कर देते हैं. लेकिन इस No Smoking Day पर आपको स्मोकिंग डाइट के बारे में बताया जा रहा है. ये हेल्दी डाइट धूम्रपान (foods to reduce smoking effects on body) करने वाले लोगों को लेनी चाहिए. इससे स्मोकिंग के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

No Smoking day हर साल मार्च के बुधवार को मनाया जाता है. इस साल 9 मार्च 2022 के दिन No Smoking Day मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं कि स्मोकिंग के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में कौन-सी डाइट और फूड्स मदद करते हैं.

Smoking Diet: स्मोकिंग करने वाले लोगों को लेनी चाहिए ये हेल्दी डाइट/फूड्स

स्मोकिंग करने वाले पुरुष और महिलाओं में विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड, जिंक, फोलेट आदि पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. लेकिन, ये स्मोकिंग डाइट लेने से स्मोकिंग के नुकसान को कम किया जा सकता है.

1. विटामिन सी से भरपूर फूड्स - Vitamin C rich foods

स्मोकिंग का दुष्प्रभाव कम करने और इम्यून सिस्टम को वापिस मजबूत बनाने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए. स्मोकिंग डाइट में विटामिन सी शामिल करने के लिए संतरा, नींबू, ब्रॉकली जैसे फूड्स शामिल करें.

2. हरी सब्जियां और लहसुन

स्मोकिंग कांसर का एक बड़ा कारण है. आप धूम्रपान छोड़ने के साथ स्मोकिंग डाइट में हरी सब्जियों और लहसुन को शामिल करें. हरी सब्जियों में मौजूद कैरोटिनॉइड्स और लहसुन कैंसरीकृत ट्यूमर से बचाव कर सकता है.

3. सूरजमुखी के बीज

स्मोकिंग करने वाले लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है और विटामिन ई की कमी होने लगती है. जिसके कारण स्किन और हेयर डैमेज होने लगते हैं. इसलिए स्मोकिंग डाइट में विटामिन ई से भरपूर सूरजमुखी के बीज शामिल करने चाहिए.

4. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स - Omega-3 benefits for brain

स्मोकिंग के कारण ओमेगा-3 फैटी एसिड डैमेज हो जाता है और दिमाग कमजोर होने लगता है. लेकिन, स्मोकिंग डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करने के लिए चिया के बीज, अलसी के बीज, राजमा, सैल्मन मछली जैसे फूड्स शामिल करें.

5. ग्रीन टी पीएं - Green tea benefits

स्मोकिंग करने वाले लोगों को ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए. ग्रीन टी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. जिससे शरीर से हानिकारक केमिकल्स बाहर निकल आते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.