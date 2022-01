40 की उम्र में पुरुषों को मिलेगी 25 साल जैसी हेल्थ, बस अपना लें ये खास नुस्खा, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Home Remedies For men's health: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से कई पुरुष बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बढ़ती शरीरिक कमजोरी पुरुषों के लिए चिंता का कारण बन सकती है. पुरुषों में होने वाली कमजोरी उनकी रोमांटिक लाइफ में भी नकारात्मक असर डाल सकती है. ऐसे में कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर सलाह लें. इसके अलावा आप चाहें तो दूध, छुहारा और मखाने से तैयार घरेलू नुस्खे की मदद से अपनी इस समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं.

दूध, छुहारा और मखाना पुरुषों की सेहत के लिए फायदेमंद (Milk, dates and makhana are beneficial for men's health)

देश के मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि दूध, छुहारा और मखाना पुरुषों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. कैलिशियम, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर छुहारा का सेवन कर के पुरुष अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं. छुहारे के अच्छे परिणाम के लिए आप छुहारे को दूध के साथ मिलाकर पिएं.

वहीं मखाना पुरुषों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. यह एक आयुर्वेदिक हर्ब है. रोजाना मखाने का सेवन करने से शरीर में टेस्टेस्टोरॉन हार्मोन (testosterone hormone) का उत्पादन बढ़ जाता है, जो पुरुषों के शरीर में होने वाली शारीरिक कमजोरी को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है.

इसके अलावा पोषक तत्वों से भरपूर दूध भी पुरुषों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. रोजना दूध का सेवन करने से स्टैमिना को बढ़ावा मिल सकता है. इससे बॉडी को भरपूर एनर्जी भी मिलती है.

इस तरह करें सेवन

छुहारे और मखानों को पानी में भिगोकर रख दें.

कम से कम 2 से 3 घंटे बाद एक गिलास दूध लें.

इन तीनों चीजों को एक ग्राइंडर में डाल दें.

अब इसमें छुहारे और मखानों को डाल दें.

ग्राइंडर को 5 मिनट तक चलाएं.

आप इसमें चाहे तो अश्वगंधा भी मिला सकते हैं.

इस तरह एक बढ़िया ड्रिंक तैयार कर लें.

इस ड्रिंक का सेवन करने के अन्य फायदे

यह ड्रिंक पाचन क्रिया को ठीक करने में मददगार है. इससे कब्ज से जुड़ी समस्या ठीक होती है. पाचन क्रिया को सुधारने का कार्य करता है. इसका सेवन अनिद्रा की समस्या से निजात. इस ड्रिंक में स्लीपिंग हार्मोन को बूस्ट करने का गुण पाया जाता है. यह ड्रिंक गहरी नींद दिलाने के लिए प्रभावी रूप से कारगर साबित हो सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

