Long Hair Home Remedies: गंजेपन को दूर करने का मिल गया रामबाण इलाज, इन 5 देसी चीजों से बाल बनेंगे घने और लंबे

Home remedies for long hair: एक बार बालों का झड़ना शुरू हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गंजे हो गए. इसके कई अंदरूनी या बाहरी कारण (causes of hair fall) हो सकते हैं, जैसे तनाव, हार्मोनल असंतुलन या खराब पोषण. यह एक बड़ी समस्या है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है. हालांकि, आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार (hair fall treatment) प्रदान करता है जो बालों के झड़ने को नियंत्रित करने और दोबारा अच्छी तरह बढ़ने में मदद कर सकता है. इस स्टोरी में हम 8 5 देसी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो आपके हेयर फॉल की समस्या को दूर करेंगे और लंबे व घने बाल बनाने में मदद करेंगे.

नारियल का तेल

अपने बालों और स्कैल्प पर गर्म नारियल का तेल लगाएं और कुछ मिनटों के लिए मसाज करें. बालों को शैम्पू करने से पहले कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें. हफ्ते में एक या दो बार ऐसा करने से आपके बालों को पोषण और मजबूती मिलेगी. एलोवेरा

अपने स्कैल्प और बालों पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं, इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें. एलोवेरा बालों के विकास को बढ़ावा देने और रूसी को कम करने के लिए जाना जाता है. अंडे का मास्क

एक अंडे में एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल और शहद मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं. ये मिश्रण बालों पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से धो लें. अंडे प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं जो बालों को पोषण और मजबूती देने में मदद करते हैं. आंवला

आंवला पाउडर को नारियल के तेल के साथ मिलाएं. फिर इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं. बालों को शैम्पू से धोने से पहले 30 मिनट के लिए छोड़ दें. आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो बालों के विकास को बढ़ावा देने और बालों के झड़ने को रोकने में मदद करता है. प्याज का रस

प्याज का रस निकालें और इसे अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. इसे भी शैम्पू से धोने से पहले 30 मिनट के लिए छोड़ दें. प्याज का रस बालों के विकास को बढ़ावा देने और बालों के झड़ने को कम करने के लिए जाना जाता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे.