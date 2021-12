चेहरे के गड्ढे भरने का शानदार तरीका, Butter की तरह स्मूथ बन जाएगी स्किन

Tips to tighten pores: मुंहासे और दानों के ठीक होने के बाद चेहरे पर गड्ढे रह जाते हैं. जो कि आपके चेहरे पर बहुत भद्दे लगते हैं. ये गड्ढे आमतौर पर ऑयली स्किन वाले लोगों के चेहरे पर होते हैं. कई बार चेहरे के रोमछिद्र बहुत ज्यादा बड़े हो जाने के कारण भी चेहरे पर गड्ढे नजर आने लगते हैं. फेस के इन ओपन पोर्स (Treatment of open pores on face) को भरने के लिए महंगे स्किन ट्रीटमेंट या ब्यूटी प्रॉडक्ट्स पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. बल्कि घरेलू उपायों की मदद से भी चेहरे के गड्ढों का इलाज किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: Cream for Dry Skin: ये हैं रूखी त्वचा के कारण, इन क्रीम को लगाने से मिलेगी मक्खन जैसी स्किन

Home remedies for Open Pores on Face: चेहरे के गड्ढे भरने के घरेलू उपाय

अगर आप भी चेहरे के गड्ढों से परेशान हैं और अपने फेस को बटर जैसा स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो इन घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं. जैसे-

फेस के पोर्स का इलाज: बेसन

चेहरे पर बेसन का उपयोग करके ना सिर्फ ऑयली स्किन को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि फेस पर मौजूद ओपन पोर्स को टाइट भी कर सकते हैं. इस उपाय के लिए आपको 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करना है. अब इस फेस पैक को चेहरे पर अच्छी तरह लगाना है और करीब 20 मिनट तक सूखाना है. इस बेसन फेस पैक का नियमित इस्तेमाल करने से चेहरे के गड्ढे टाइट होने लगेंगे.

ये भी पढ़ें: छुट्टियों में हिल स्टेशन जाने से पहले इन बातों को जरूर जान लें, वरना उठानी पड़ सकती है मुसीबत

एलोवेरा जेल

चेहरे के रोमछिद्रों को बंद करने के लिए एलोवेरा जेल काफी फायदेमंद है, जो कि ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है. एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ई कैप्सूल मिलाने से इसका असर बढ़ाया जा सकता है. इस उपाय के लिए आपको रात में सोने से पहले चेहरे को साफ करना है. इसके बाद एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर चेहरे पर लगाना है. सुबह उठकर मुंह धो लें. ऐसा रोजाना करें.

दालचीनी और शहद फेस पैक

मुंहासे और दानों के कारण चेहरे पर गड्ढे आ जाते हैं. जिसके लिए आप इन समस्याओं से बचाव जरूर करें. मुंहासों से बचाव करने के लिए 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से मुंह धो लें. हफ्ते में दो बार इस फेस पैक को अपनाने से आपके मुंहासे कम होने लगेंगे.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.