एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? ज्यादा अंडे खाने से बीमार पड़ जाते हैं ये लोग

अंडा खाने से शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनता है. हेल्थ एक्सपर्ट, ब्रेकफास्ट में अंडा खाने की सलाह देते हैं. अंडा खाने से प्रोटीन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी5, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन ई जैसे कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? अगर नहीं, तो इस आर्टिकल में हम इस बारे में जानेंगे और इसके साथ यह भी जानेंगे कि ज्यादा अंडे खाना किन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं आप?- How many eggs you can eat a day

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंडों का सेवन आपकी शारीरिक जरूरत और गतिविधि पर निर्भर करता है. लेकिन, अंडे के पीले भाग में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है. वाशिंगटन की सरकारी स्वास्थ्य वेबसाइट के मुताबिक, एक अंडे में करीब 185 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है और हृदय रोगों से बचने के लिए आपको 200 मिलीग्राम से कम कोलेस्ट्रॉल प्रतिदिन प्राप्त करना चाहिए. इसलिए दिल की बीमारियों से बचने के लिए रोजाना एक अंडे का सेवन करना चाहिए.

अंडे का पीला भाग खाने से हो सकती है ये बीमारी

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंडे को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए. क्योंकि, अधपका अंडा इंफेक्शन का कारण बन सकता है. आपको बता दें कि अंडे के बाहर और पीले भाग में सैल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है. जो आपको बीमार बना सकता है.

Egg Benefits: अंडे खाने से मिलने वाले फायदे

अंडा खाने से आंखों की रोशनी दुरुस्त रहती है.

वजन कंट्रोल करने के लिए अंडे का सफेद भाग खाना चाहिए.

अंडा खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है.

अंडा खाने से पेट भरा रहता है, जिससे अस्वस्थ खानपान से बचा जाता है.