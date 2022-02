BP Check: ये है बीपी चेक करने का सही तरीका, वरना हमेशा मिलेगा हाई लेवल

How to check BP: हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल आम हो गई है. सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि जवान लोगों का बीपी भी हाई रहने लगा है. जिसके कारण दिल की बीमारी का खतरा काफी ज्यादा हो गया है. हाई बीपी के रोगियों को डॉक्टर नियमित अंतराल पर बीपी चेक करने की सलाह देते हैं. जिसके लिए लोगों ने घर पर ही बीपी मॉनिटर का इस्तेमाल (Using BP Monitor at home) करना शुरू कर दिया है. लेकिन, घर पर बीपी मशीन से ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको बीपी का सही लेवल नहीं पता चलेगा.

ये भी पढ़ें: Overnight Pimples Remover: पिंपल्स पर लगाएं ये चीज, रातभर में गायब हो जाएंगे मुंहासे

How to Check BP: घर पर बीपी कैसे चेक करें?

डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक, गलत तरीके से बीपी चेक करने पर हमें गलत रीडिंग मिलती है. जिसे देखकर हम घबरा जाते हैं. डॉक्टर इस मौके का फायदा उठाकर हमें जिंदगीभर के लिए अपना ग्राहक बना लेता है और बीपी की गोली खाने की सलाह दे देता है. लेकिन, अगर आप घर पर बीपी चेक करते हुए निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखेंगे, तो आपको बिल्कुल सही रीडिंग मिलेगी.

BP Kaise Check Kare: बीपी कैसे चेक करें?

सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपका बीपी मॉनिटर सही है और उसकी बैटरी भी पूरी है. बीपी नापने से पहले आपको कम से कम 10 मिनट आराम से बैठना चाहिए. बीपी चेक करने का यह बिल्कुल सही समय है. चलकर या दौड़कर आने के तुरंत बाद बीपी चेक नहीं करना चाहिए. हमेशा बीपी मॉनिटर दिल के लेवल पर रखा होना चाहिए. इसका सबसे आसान तरीका है कि आप हमेशा लेटकर बीपी चेक करें. बीपी चेक करने के लिए हमेशा अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए और पट्टे को कपड़े के ऊपर नहीं, बल्कि स्किन पर बांधना चाहिए.

ये भी पढ़ें: उम्र के हिसाब से इतने घंटे सोना है जरूरी, वरना दिमाग हो जाता है ठप, जवानी में हो जाते हैं बूढ़े

बीपी चेक करते हुए ना करें ये गलतियां

डॉ. मुल्तानी के मुताबिक, जब भी आप बीपी चेक करें, तो बीपी मशीन चालू होने से लेकर रीडिंग आने तक आपको बात नहीं करनी चाहिए. आपको खांसने, छींकने, सांसों की गति बदलने, पोजिशन बदलने जैसी गलती नहीं करनी चाहिए. इससे बीपी की रीडिंग गलत आ सकती है. अगर आपको खांसी या छींक आ जाती है, तो 10 मिनट बाद दोबारा बीपी चेक करें. लगातार 3 दिन तक शाम को बीपी मॉनिटर करना चाहिए.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.