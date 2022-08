Milk Bath Benefits: नहाने के पानी में 1 कप दूध डालने से हट जाएगा काला रंग, मगर ये लोग ना अपनाएं उपाय

Milk Bath Benefits: स्किन के लिए नहाना काफी जरूरी होता है. जिससे गंदगी, धूल-मिट्टी और डेड स्किन सेल्स हटाकर स्किन को बेदाग और खूबसूरत बनाया जाता है. लेकिन क्या आप नहाने के पानी में दूध मिलाकर नहाते हैं? क्योंकि, इससे सनबर्न के कारण होने वाला काला रंग हटाया जा सकता है. लेकिन सभी लोग इस स्किन केयर टिप को नहीं अपना सकते हैं. आइए नहाने के पानी में दूध मिलाने का तरीका और सावधानी जानते हैं.

How to take milk bath: नहाने के पानी में कैसे मिलाएं दूध?

नहाने के पानी में दूध मिलाने को मिल्क बाथ कहते हैं. मिल्क बाथ लेने के लिए आप गुनगुना पानी लें और उसमें 1 कप दूध मिला लें. अब आपको इस पानी से नहाना है. आइए आर्टिकल में आगे नहाने के पानी में दूध मिलाने के फायदे जानते हैं और इस उपाय को किन लोगों को नहीं करना चाहिए.

Milk Bath Benefits: दूध मिलाकर नहाने के फायदे क्या हैं?

दूध मिलाकर नहाने से आपकी त्वचा को नमी मिलती है, जिससे त्वचा का रूखापन दूर हो जाता है. अगर आप एक्जिमा के कारण स्किन रैशेज, खुजली और दाने हो रहे हैं, तो मिल्क बाथ ले सकते हैं. एक्जिमा की तरह सोरायसिस से राहत पाने के लिए भी नहाने के पानी में दूध मिलाया जा सकता है. इससे खुजली, फ्लेकी व पैची स्किन जैसे सोरायसिस के लक्षणों से राहत मिलती है. अब पानी में दूध मिलाकर नहाने का सबसे खास फायदा जानते हैं. दूध में विटामिन ए, डी, प्रोटीन, अमिनो एसिड होते हैं, जो सनबर्न के कारण काली हुई त्वचा को निखारने में मदद करते हैं.

Milk Bath Safety: इन लोगों के लिए नुकसानदायक है दूध से नहाना

मिल्क बाथ के फायदों को लेकर अभी रिसर्च होना बाकी है. इसलिए एक्सपर्ट सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को पानी में दूध मिलाकर नहाने से मना करते हैं. क्योंकि, दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड संवेदनशील त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है. वहीं, आपको बुखार या गर्भावस्था में मिल्क बाथ लेने से बचना चाहिए.