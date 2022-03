9 मार्च को है No Smoking Day, जानें इस दिन का इतिहास, महत्व और इस साल की थीम

No Smoking day 2022 date and history: धूम्रपान करना इतनी बुरी आदत है कि यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है. धूम्रपान की लत छोड़ने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं. स्मोकिंग छोड़ने वालों को प्रेरित करने के लिए 9 मार्च को 'नो स्मोकिंग डे' (No Smoking Day 2022) मनाया जा रहा है. आइए जानते हैं कि नो स्मोकिंग डे का इतिहास, महत्व और इस साल की थीम क्या है. इसके साथ ही धूम्रपान छोड़ने के लिए जरूरी टिप्स (tips to quit smoking) के बारे में भी जानेंगे.

No smoking day history: क्या है 'नो स्मोकिंग डे' का इतिहास

नो स्मोकिंग डे को पहली बार साल 1984 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में मनाया गया. इसे एश वेडनेस्डे के दिन मनाया गया था, ताकि लोगों को स्मोकिंग के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा सके और स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके. हालांकि बाद में इसे हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाने का फैसला किया गया.

No Smoking Day 2022 Significance and Theme: नो स्मोकिंग डे 2022 का महत्व और इस साल की थीम

1920 के बाद स्मोकिंग करने के दुष्प्रभावों के बारे में खूब जोरों से जानकारी दी गई. क्योंकि, सिगरेट-बीड़ी-तंबाकू के सेवन को कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण पाया गया. तभी से लोगों को धूम्रपान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 'नो स्मोकिंग डे' मनाने का फैसला लिया गया.

हर साल नो स्मोकिंग डे की एक थीम निर्धारित की जाती है. पिछले साल नो स्मोकिंग डे की थीम 'Break Free' और 'Time to quit' रखी गई थी. लेकिन, 2022 में नो स्मोकिंग डे की थीम (No Smoking Day 2022 Theme) 'Quit Your Way' रखी गई है.

How to quit Smoking: धूम्रपान की लत कैसे छोड़ें?

अगर आप धूम्रपान करने की लत (9 tips to quit smoking) को छोड़ना चाहते हैं, तो इन टिप्स को जरूर अपनाएं.

धूम्रपान छोड़ने के अपने कारणों की लिस्ट बनाएं और उन्हें रोजाना याद करें. लोगों को बताएं कि आप स्मोकिंग छोड़ रहे हैं, जिससे वह आपको इसे करने से रोकेंगे. स्मोकिंग करने वाले लोगों से थोड़े समय के लिए दूरी बना लें. निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और नॉन-निकोटीन दवाओं का इस्तेमाल करें. धूम्रपान की इच्छा को दूर करने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें. जब भी स्मोकिंग करने का मन करे, तो खूब सारा पानी पीएं और खुद को व्यस्त कर लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.