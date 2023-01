अगर आप Non Vegetarian हैं तो रेड मीट के बारे में जरूर जानें ये खास बातें

Red Meat Benefits And Advantages: भारतीय भोजन में मांसाहारी खाने का एक अलग ही महत्व है. अधिकतर मांसाहारी लोगों को थाली में बिना मांस वाली डिश के खाना समझ नहीं आता है. यू समझें कि उनकी डेली डाइट का ये एक हिस्सा होता है. मांसाहारी लोग इसे काफी सेहतमंद मानते हैं. वहीं, जो लोग वेजिटेरियन या शाकाहारी हैं वो इसे सेहत के लिए हानिकारक बताते हैं. अक्सर इस विषय पर लोगों में बहस भी हो जाती है. ऐसे में मांसाहारी लोगों के लिए रिसर्च से कुछ बातें सामने आई हैं. रिसर्च के मुताबिक, रेड मीट का अधिक सेवन करने से स्वास्थ्य कई मायनों में गड़बड़ हो सकता है. भले ही आप इसे हेल्दी तरीके से बनाकर खाते हों. हालांकि, इसके कुछ फायदे भी हैं. तो आइए जानें रेड मीट के बारे में सबकुछ...

जानें क्या है रेड मीट? (Know What Is Red Meat)

आपको बता दें, रेड मीट स्तनधारी यानी (mammals) प्रजातियों के मांस को कहते हैं. इनमें गाय का मांस, बीफ का मांस, पोर्क, भेड़ का मांस आदि शामिल होता है. इसे रेड मीट इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में एकदम लाल होता है. अब ऐसे में जान लें कि मीट का रंग जितना ही लाल होगा उसमें उतना ही अधिक फैट होगा. वैसे तो कई बार डॉक्टर्स भी कुछ गंभीर बीमारियों में रेड मीट खाने की सलाह देते हैं जिसके कुछ फायदे भी होते हैं. इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है. ये आपकी बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है. वहीं इसमें भारी मात्रा में फैट और कोलेस्ट्रोल भी होता है, जिससे मोटापा, हृदय रोग, फौटी लीवर जैसी बीमारियों के होने का खतरा रहता है.

ये लोग बिल्कुल न करें रेड मीट का सेवन

हाल ही में एक शोध किया गया, जिसमें सामने आया कि आजकल कार्डियोवैस्कुलर बीमारी के बढ़ने के पीछे का कारण लाल मांस में मौजूद तत्व हैं. यानी इसे खाने से आपको हृदय रोग की समस्या हो सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, जिन लोगों को दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनमें स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे लोगों को रेड मीट नहीं खाना चाहिए. वहीं उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी या ह्रदय रोग के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों को इसे तुरंत खाना बंद करना चाहिए.

रेड मीट से होने वाले फायदे

1. आपको बता दें रेड मीट में नुकसान के अलावा कुछ फायदे भी देखे जाते हैं. इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है. साथ ही इसमें जिंक, विटामिन डी omega-3 की भी अच्छी मात्रा में होती है. इसलिए रेड मीट को आप महीने में एक से दो बार खा सकते हैं.

2. रेड मीट में क्रिएटिन और कार्नोसिन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो मसल्स और दिमाग के लिए अलग-अलग तरीके से फायदेमंद होते हैं. वहीं, रेड मीट बॉडीबिल्डर एथलीट और फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए काफी फायेमंद माना जाता है. इसके सेवन से शरीर में आयरन की मात्रा पूरी होती है.

