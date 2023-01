Desi Tip: बाजार क्यों जाना जब घर पर ही बना सकते हैं प्रोटीन पाउडर? जानें इसके सेवन का Right Time

Prepare Protein Powder At Home: सभी न्यूट्रियंट्स में प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है. प्रोटीन शरीर को कई तरह से मेंटेन रखती है. वजन कम करना हो, फिट रहना हो, एनर्जी लेवल बढ़ाना हो या फिर मसल्स बिल्डिंग हो, प्रोटीन की इनसब में अहम भूमिका रहती है. ऐसे में लोग साधारण खाने की चीजों के अलावा प्रोटीन इनटेक के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं. डॉक्टर्स भी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करते हैं. वहीं, रेगुलर जिम जाने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा सप्लीमेंट्स हो सकता है.

एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि हार्ड वर्कआउट के बाद अगर आफ प्रोटीन शेक लेते हैं तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ ही आपकी मसल्स भी तेजी बिल्ड होती हैं. लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बाजार से खरीदा हुआ प्रोटीन पाउडर ही यूज करते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताएंगे घर पर किस तरह से आप प्रोटीन पाउडर को तैयार कर सकते हैं.

प्रोटीन पाउडर बनाने की सामग्री (Protein Powder Ingredients)

घर पर प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आपको थोड़े बादाम, 1/2 कप अखरोट, 1/2 कप कच्ची अनसाल्टेड कच्ची मूंगफली, 1/4 कप पिस्ता, 1/4 कप काजू, 2 बड़े चम्मच कच्चे खरबूजे के बीज, 2 बड़े चम्मच कच्चे कद्दू के बीज, 2 बड़े चम्मच कच्चे सूरजमुखी के बीज, 1 बड़ा चम्मच कच्चा अलसी, 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स, 1/4 कप सूखे खजूर.

इस तरह बनाएं प्रोटीन पाउडर (How To Prepare Protein Powder)

प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक नॉन-स्टिक पैन में बादाम को गरम करके निकाल लें. फिर अखरोट, मूंगफली, पिस्ता, काजू, खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज और अलसी के बीज को भी ऐसे ही करें. अब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद इसमें चिया के बीज और सूखे खजूर मिलाएं. मिश्रण को एक ब्लेंडर जार और पल्स में ट्रांसफर करें और एक महीन पाउडर में ब्लेंड करें. आपका होममेड वेज प्रोटीन पाउडर तैयार है. इसका आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं.



प्रोटीन शेक पीने का सही समय (Right Time To Take Protein Shake)

कुछ फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि, एक्सरसाइज करने के लगभग 1 घंटे बाद प्रोटीन शेक लेना चाहिए. यह प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का परफेक्ट टाइम होता है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.