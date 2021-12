Weight loss food: चावल खाने से घट जाएगा वजन, बस इस तरह खाएं, जिंदगीभर कमर रहेगी पतली

Red Rice for Weight loss: क्या आप जानते हैं कि चावल खाकर भी वेट लॉस किया जा सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा के मुताबिक, वेट लॉस के लिए बैलेंस ईटिंग करना बहुत जरूरी है. इसके जरिए आप चावल खाकर भी जिंदगीभर पतली कमर पा सकते हैं. बस इसके लिए आपको एक छोटा-सा काम करना होगा. यह वेट लॉस टिप आपका बेली फैट (weight loss tips to reduce belly fat) हमेशा कम रखेगी और आप मोटापे की समस्या (obesity meaning in hindi) से कभी परेशान नहीं होंगे.

Red Rice for Weight loss: वेट लॉस के लिए सफेद चावलों के साथ मिलाएं लाल चावल

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा के मुताबिक, अगर आप चावल खाकर वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको चावल बनाते समय सफेद चावलों के साथ लाल चावल भी पकाने हैं. मतलब यह है कि अगर आप 2 कप सफेद चावल ले रहे हैं, तो इसके साथ आधा कप लाल चावल भी मिला लें. इससे चावल का टेस्ट भी नहीं बदलेगा और बेली फैट भी कम हो जाएगा. यह बैलेंस ईटिंग की बेहतरीन टिप है.

Red Rice Benefits: लाल चावल के फायदे

लाल चावल में प्रोटीन और फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो आपके पेट को देर तक भरा रखता है. साथ ही इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता. इसलिए यह वेट लॉस करने के लिए बेहतरीन फूड (Red Rice benefits for Weight loss) है. लाल चावल डायबिटीज (red rice for weight loss) में भी फायदेमंद फूड है. क्योंकि, यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काफी लो होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है. लाल चावल के फायदे अस्थमा रोगियों को भी मिल सकते हैं. क्योंकि, इसमें मौजूद मैग्नीशियम ब्रीदिंग पैटर्न को बेहतर बनाता है और शरीर में ऑक्सीजन की खपत बेहतर करता है. अगर आप कब्ज की समस्या (red rice benefits) से परेशान हैं, तो लाल चावल का सेवन करें. इसमें मौजूद सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर पाचन को बेहतर बनाकर कब्ज से राहत प्रदान करता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.