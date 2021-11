Stay healthy Tips for woman: 40 पार कर चुकी हर महिला को जरूर फॉलो करने चाहिए ये 5 टिप्स, जानिए वजह

Stay healthy Tips for woman: किसी ने क्या खूब कहा है कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है. एक कहावत और है कि 'पहला सुख निरोगी काया'. इसका मतलब ये है कि कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है, जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे. क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. इसलिए मानसिक स्वस्थता के लिए भी शारीरिक स्वस्थ रहना अनिवार्य है. ये बात 40 उम्र पार कर चुकी महिलाओं को और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

(Stay healthy Tips for woman) दरअसल, 40 की उम्र के बाद महिलाओं (Women) में कई तरह के बदलाव नजर आने लगते हैं. हॉर्मोन्स (Hormones) में थोड़ा बदलाव आता है जिसके चलते मूड (Mood) पर अजीब तरह का प्रभाव पड़ता है और साथ ही हेल्थ (Health) पर भी इसका असर दिखाई देता है. लिहाजा हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि 40 साल के बाद बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए डाइट (Diet) और लाइफस्टाइल (Lifestyle) में बदलाव की कोशिश करनी चाहिए. नीचे आपको 5 ऐसे उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिन्हें फॉलो करने से 40 की उम्र के बाद महिलाएं खुद को शरीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी रख सकती हैं.

40 उम्र पार कर चुकी महिलाएं फॉलो करें ये हेल्दी टिप्स (Follow these healthy tips for women who have crossed 40)

1. डाइट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए

खाना आपकी सेहत की दिशा और दशा दोनों तय करता है. इसलिए 40 की उम्र के बाद महिलाओं को ताजे फल, सब्जियां, फलियां और साबुत अनाज जरूर खाना चाहिए. वहीं मसालेदार, ऑयली, जंक और प्रोसेस्ड फूड खाने से जितना हो सके बचें. इस दौरान आपको अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए.

2. योग और एक्सरसाइज करना जरूरी

योग एक स्वस्थ शरीर की पहली शर्त माना जाता है. इसिलए 40 उम्र पार कर चुकी महिलाएं अपनी पसंद के नियमित एक्सरसाइज और योग करें. महिलाएं चाहें तो जुम्बा, वॉकिंग, एरोबिक्स, स्विमिंग, जॉगिंग की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं.

3. हेल्थ टेस्ट भी हैं जरूरी

आप पूरी तरह फिट और स्वस्थ हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है. इस उम्र में आपको ब्लड प्रेशर, थायरॉइड, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बार बार चेक करना जरूरी है. इसके अलावा आंख, स्किन, दांत, मैमोग्राम और श्रोणि टेस्ट के लिए भी जाना चाहिए.

4. हड्डियां-मांसपेशियां रखें मजबूत

एक उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जो फ्रैक्चर का कारण भी बन सकती हैं. इसलिए आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना चाहिए. कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं.

5. पर्याप्त नींद लें

40 उम्र पार कर चुकी महिलाओं को पर्याप्त नींद लेना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त नींद पूरी तरह स्वास्थ्य और ठीक रहने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है. इससे एकाग्रता (कंसंट्रेशन) और मस्तिष्क के कार्यों में सुधार होता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​