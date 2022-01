Health tips: 40 की उम्र के बाद आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? घेर सकती हैं गंभीर बीमारियां

Health tips: हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ सेहत का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है. अधिक उम्र के लोगों को कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ये बीमारियां कुछ अनहेल्दी आदतों के चलते घेर सकती हैं. इन अनहेल्दी आदतों में कसरत ना करना, गलत पॉश्चर में बैठना, अनहेल्दी खाना शामिल है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद गलत आदतों की वजह से किडनी और हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इनसे बचने के लिए कुछ अनहेल्दी आदतों में सुधार करना बेहद जरूरी है. इसलिए आज हम आपको ऐसे ही पांच अनहेल्दी आदतों के बारे में बताना जा रहे हैं, जिनको आप अपने रूटीन से बाहर कर स्वस्थ रह सकते हैं.

जल्द सुधार लें ये आदतें

1. वर्कआउट से दूरी

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आप 40 की उम्र के बाद वर्कआउट करना नहीं चाहते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वर्कआउट ना करने के कारण आप मोटापे का शिकार होते हैं. साथ ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हर उम्र में आपको हर दिन योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट को अपने रुटीन में शामिल करना चाहिए.

2. गलत पॉश्चर में बैठने की आदत

अगर आप सही पॉश्चर में बैठने की जानकारी नहीं है तो आप हड्डियों के दर्द की समस्या के शिकार हो सकते हैं. 40 की उम्र में गलत पॉश्चर में बैठने की आदत के कारण आगे चलकर स्पाइन की समस्या हो सकती है. आपको स्पाइन की एक्सरसाइज करनी चाहिए. कोशिश करें कि दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं.

3. धूम्रपान का सेवन

जो भी 40 की उम्र के बाद धूम्रपान अधिक करता है तो उसे कई बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है. धूम्रपान करने से रेस्पिरेटरी ऑर्गन को नुकसान होता है और हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए जितना जल्द हो सके, इससे दूरी बना लें.

4. ब्रेन एक्सर्साइज न करना

बढ़ती उम्र के साथ अगर आप ब्रेन से जुड़ी एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, तो इससे आगे चलकर अल्जाइमर या कमजोर याददाश्त जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको अपने डेली रूटीन में पजल सॉल्व करना या अन्य ब्रेन एक्सरसाइज शामिल करने की सलाह देते हैं. इससे आपका ब्रेन का लेबल बेहतर बना रहता है.

5. ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना

40 की उम्र के बाद अगर आप समय-समय पर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करते हैं तो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. बीपी नॉरमल ना होने से किडनी की समस्या भी हो सकती है, इसलिए समय-समय पर अपनी जांच करते रहना चाहिए.

40 की उम्र के बाद अपनाएं ये आदतें (Follow these habits after the age of 40)

रोजाना सात से आठ गिलास पानी का सेवन अवश्य करें. रोजाना कसरत करें, जिसमें कार्डियो जोगिंग, योगा, मेडिटेशन आदि शामिल हो. खाने में फैट, घी, बटर, ट्रांस फैट को पूरी तरह से अवॉइड करें. खाने में दूध, दही, हाई प्रोटीन, ग्रीन वेजिटेबल को शामिल करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​

