Room Heater यूज करने के दौरान जरूर करें ये काम, दूर रहेंगी ये दिक्कतें, जानें सही इस्तेमाल

Tips to use room heater in winter: अगर आप ठंड से बचने और कमरे का तापमान बढ़ाने के लिए Room Heater का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कुछ काम जरूर करने चाहिए. ये टिप्स इतने जरूरी हैं कि आपको कई दिक्कतों से दूर रख सकते हैं. रूम हीटर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ये टिप्स बिल्कुल आसान और किफायती हैं. तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि रूम हीटर इस्तेमाल करते हुए किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए और ये टिप्स किन समस्याओं से बचाते हैं.

ये भी पढ़ें: ठंड में Room Heater इस्तेमाल करने से पहले जानें ये बात, वरना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी

Right use of Room Heater: रूम हीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें?

रूम हीटर का इस्तेमाल करते हुए इन टिप्स के बारे में ध्यान दें. जैसे-

जब भी कमरे में हीटर का इस्तेमाल करें, तो कमरे के एक कोने में पानी से भरी कटोरी रख दें. यह पानी कमरे की हवा में जरूरी नमी बनाए रखने में मदद करेगा. हर साल रूम हीटर इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विस का ध्यान रखें. क्योंकि, ट्यूब, कोइल आदि बुरी स्थिति में ज्यादा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित करते हैं. हमेशा हीटर का तापमान उचित रखें, ताकि कमरा ओवरहीट ना हो सके. अपने लिए उचित तापमान जानने के लिए हीटर के साथ आई यूजर मैन्युअल को पढ़ें. जब भी रूम हीटर इस्तेमाल करें, तो कमरे की कोई खिड़की या दरवाजा खुला रखें. ताकि, ताजा हवा का आना-जाना कमरे में होता रहे और कमरे में प्रदूषण ना रहे. हमेशा रूम हीटर पर निर्भर ना रहें. गर्म कपड़े पहनें और इम्युनिटी बूस्ट करने वाले फूड्स का सेवन करें. रूम हीटर ऐसी जगह रखें, जहां बच्चों या बुजुर्गों की पहुंच आसान ना हो.

ये भी पढ़ें: Face Pack: हर तरह की त्वचा और सभी Skin Problems का इलाज है 1 चीज, इस्तेमाल करने के बाद विश्वास करें

रूम हीटर का सही इस्तेमाल इन दिक्कतों से बचाएगा

अगर आप सर्दी में रूम हीटर का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप निम्नलिखित दिक्कतों से बचे रहेंगे.

रूम हीटर का अधिक इस्तेमाल कमरे की हवा को शुष्क बना सकता है, जिससे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है. हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में प्रदूषण फैला सकती है. रूम हीटर के इस्तेमाल के दौरान सावधानी ना बरतने से दुर्घटना का खतरा हो सकता है. इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.