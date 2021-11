Dark Circles Treatment: डार्क सर्कल के पीछे होते हैं ये 3 सबसे बड़े कारण, जानें हर कारण का असरदार उपाय

Reasons of dark circle problem: आंखों के नीचे काले घेरे आपके चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क सर्कल होना इस बात का भी सबूत है कि आपकी स्किन की हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है. दरअसल कई कारणों से हमारी स्किन हेल्थ बिगड़ने लगती है और चूंकि, आंखों के आसपास की त्वचा ज्यादा संवेदनशील होती है. इसलिए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल जल्दी आने लगते हैं. आइए इस आर्टिकल में डार्क सर्कल के 3 सबसे बड़े कारण जानते हैं और हर कारण का असरदार (dark circles treatment) उपाय जानते हैं.

Reasons of Dark circles under eyes: आंखों के नीचे काले घेरों के 3 कारण

अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो उसके पीछे 3 निम्नलिखित कारण (dark circles causes) हो सकते हैं. जैसे-

ये भी पढ़ें: Reasons of blackheads: ये 5 आदतें बनती हैं ब्लैकहेड्स का कारण, Young Skin पाने के लिए तुरंत छोड़ दें

1. पहला कारण- थकान

जब आप कई हफ्तों तक पर्याप्त नींद ना ले पा रहे हों और काम का दबाव बढ़ रहा हो, तो आपकी आंखों पर थकान आने लगती है. जिससे पलकों में सूजन और आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ जाते हैं.

उपाय- रोजाना रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज करें. इसके लिए डीप ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. दूसरा कारण- एलर्जी

अगर आपने हाल ही में कोई नया आई मेकअप या मस्कारा इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो यह डार्क सर्कल का कारण बन सकता है. क्योंकि, मस्कारा या आई मेकअप में मौजूद केमिकल आंखों के पानी में जा सकते हैं. जिसके कारण आंखों से पानी आना, लाल और सूजी हुई आंखें और डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है.

उपाय- करीब दो-तीन हफ्तों तक आई मेकअप करना छोड़ दें और डॉक्टर की सलाह पर दिन में तीन बार antihistamine आईड्रॉप का इस्तेमाल करें. अगर राहत नहीं मिलती है, तो डॉक्टर को दिखाएं.

ये भी पढ़ें: Remove Face Makeup: स्किन को खराब ना कर दे मेकअप, जानें मेकअप हटाने के 5 नैचुरल तरीके

3. तीसरा कारण- आनुवांशिक

अगर आपके पेरेंट्स के भी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो आपकी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स आ सकते हैं. क्योंकि, आनुवांशिक रूप से आपकी त्वचा में हाइपरपिग्मेंटेशन होता है, जिसके कारण आंखों के नीचे की त्वचा डार्क होने लगती है.

उपाय- रात में आई मॉश्चराजिंग क्रीम, कंसीलर आदि का इस्तेमाल करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.