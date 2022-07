Tulsi Benefits: आंगन में क्यों लगाते थे तुलसी का पौधा? मिलते हैं ये कमाल के फायदे

Tulsi Benefits: तुलसी का धार्मिक महत्व है और इसमें एंटी-बैक्टीरियल व एंटीर-सेप्टिक गुण होने के नाते यह कई औषधियों में शामिल की जाती है. इसी वजह से इसे पुराने समय में आंगन में जरूर लगाया जाता था. हालांकि, अब आंगन में तुलसी लगाना कम हो गया है, लेकिन इसके फायदे अभी भी वैसे ही हैं. आपको बता दें कि तुलसी का इस्तेमाल करके स्किन की कई प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए सही इस्तेमाल जान लें.

Tulsi Benefits for Skin Care: स्किन के लिए तुलसी के फायदे

तुलसी का इस्तेमाल करके मुंहासों से छुटकारा पाया जा सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण, मुंहासों का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं. अगर आपको झाइयों का डर सताता रहता है, तो भी तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव करने में मदद करते हैं. कम उम्र में झुर्रियां, ढीली त्वचा आदि होने को प्री-मैच्योर एजिंग कहा जाता है. लेकिन तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लंबे समय तक जवान बनाते हैं. तुलसी को स्किन पर लगाकर स्किन इंफेक्शन या स्किन प्रॉब्लम्स से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

How to use tulsi for face: चेहरे पर कैसे लगाएं तुलसी

तुलसी को चेहरे पर इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं जा सकते हैं. जैसे-

ड्राई स्किन के लिए तुलसी का इस्तेमाल

तुलसी पाउडर के साथ दही मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर कुछ देर सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से साफ कर लें.

ऑयली स्किन के लिए तुलसी का इस्तेमाल

तुलसी पाउडर के साथ गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और कुछ देर सूखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें.